足球轉會｜曼聯欲截劫拜仁獵物食檸檬 坦赫格舊部承認婉拒恩師
撰文：顏銘輝
出版：更新：
曼聯打算截糊簽荷蘭新星賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch），但被請食檸檬，這名20歲阿積士中場依舊選擇加盟拜仁慕尼黑。
20歲的賴恩格雲貝治即將從阿積士轉投拜仁，他承認今夏同樣獲得曼聯新帥坦赫格的邀請，但指對方來遲一步，他已經答應了拜仁。賴恩格雲貝治說：「曼聯是一間很大又很好的球會，但我已經對拜仁有好感，並答應了他們。」
據報格雲貝治的基本轉會費為1900萬歐元，並有600萬歐元按表現而設的附加費，相信他會簽約到2027年。
賴恩格雲貝治是坦赫格一手提拔的球員，他由2018年起加入阿積士一隊，兩人合作4年。他與阿積士的合約明夏約滿，意欲離隊外闖，最後他選擇拜仁，成為今夏第二位加盟拜仁的阿積士球員，另一位是以自由身轉會的摩洛哥後衛馬沙拉奧。
曼聯中場人手短缺，保羅普巴、尼曼查馬迪、連格、桑馬達等離隊，今夏渴求簽入新中場，其中據報頭號目標是巴塞隆拿中場法蘭基迪莊。
英超｜利物浦名宿借紐尼斯加盟寸曼聯 嘲笑紅魔失敗轉會多到出書英超｜馬古尼為挽救隊長之位面見坦赫格 曼聯多名外援有資歷競爭足球熱話｜名人名宿為慈善出力 前曼聯鐵衛出洋相慘遭費迪南抽水足球轉會︱曼聯車路士齊搶利雲度夫斯基 巴塞莫財紅魔有一大優勢英超｜坦赫格發電郵講明治軍方針 若有曼聯球員不服從會被清走足球熱話｜俄超球會出惡搞信嘲諷拜仁買文尼 曼聯無辜中槍足球熱話︱王嘉爾曼聯對利物浦泰國友賽開騷 雙紅會前唱足兩個鐘英超轉會︱利物浦被指擊敗曼聯搶贏紐尼斯 紅魔球迷鬧爆管理層