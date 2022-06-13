足球轉會｜曼聯欲截劫拜仁獵物食檸檬　坦赫格舊部承認婉拒恩師

曼聯打算截糊簽荷蘭新星賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch），但被請食檸檬，這名20歲阿積士中場依舊選擇加盟拜仁慕尼黑。



20歲的賴恩格雲貝治即將從阿積士轉投拜仁，他承認今夏同樣獲得曼聯新帥坦赫格的邀請，但指對方來遲一步，他已經答應了拜仁。賴恩格雲貝治說：「曼聯是一間很大又很好的球會，但我已經對拜仁有好感，並答應了他們。」

據報格雲貝治的基本轉會費為1900萬歐元，並有600萬歐元按表現而設的附加費，相信他會簽約到2027年。

坦赫格在阿積士一手提拔賴恩格雲貝治，兩人合作多年。（Getty Images）

賴恩格雲貝治是坦赫格一手提拔的球員，他由2018年起加入阿積士一隊，兩人合作4年。他與阿積士的合約明夏約滿，意欲離隊外闖，最後他選擇拜仁，成為今夏第二位加盟拜仁的阿積士球員，另一位是以自由身轉會的摩洛哥後衛馬沙拉奧。

曼聯新帥坦赫格積極尋找新中場。（Getty Images）

曼聯中場人手短缺，保羅普巴、尼曼查馬迪、連格、桑馬達等離隊，今夏渴求簽入新中場，其中據報頭號目標是巴塞隆拿中場法蘭基迪莊。