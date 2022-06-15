轉會動態｜熱刺擬簽白禮頓中場悍將　曾逼和阿仙奴後笑到失控

英超熱刺相隔兩季重返歐聯，立即大開水喉，招兵買馬兼留住主帥干地。據報他希望在翼衛、中堅及前鋒上增兵，但傳聞今夏第三宗收購，是中場中。

消息指熱刺搶贏北倫敦死敵阿仙奴，從白禮頓羅致馬里中場比蘇馬，更指接近成事。熱刺球迷對他毫不陌生，甚至有愛，因為他三年前一個舉動，經常被熱刺迷「翻叮」。



2018年夏季從法甲里爾轉投後，比蘇馬成為白禮頓的中場中路主力，踢法主守，其運動力、掃蕩、截斷的表現，惹來其他球隊注意。

高大硬朗，比蘇馬在中場防守能力出眾。（Getty Images）

這位25歲中場早於年初的冬季轉會窗，已傳熱刺、阿仙奴及利物浦有意出手，阿士東維拉更曾出價但被拒。球季完結，他與白禮頓合約餘下一季，再次傳出轉會消息。

英國《泰晤士報》指，熱刺與比蘇馬好事近，安排於本周四體測，一旦成事將簽下5年合約，轉會費約為2500萬鎊。英媒《BBC》則指轉會費達3000萬鎊。

比蘇馬（右）在2019年尾二一役對阿仙奴，有驚人演出。（Getty Images）

熱刺球迷對於比蘇馬，有一份額外的親切感，源自2019年尾二一輪賽事。白禮頓作客逼和阿仙奴1：1，完場後比蘇馬大笑，行路左搖右擺。

當時熱刺正處於第四，在該輪負般尼茅夫。阿仙奴若然主場擊敗白禮頓，便會在煞科戰前追至落後1分。兵工廠被逼和，令熱刺在最後一周前領先3分，且有相當得失球優勢，等同宣布無緣歐聯。奧巴美揚賽後失望，蒙尼爾更呆坐地上，跟比蘇馬「笑到企唔穩」模樣，反差極大。比蘇馬沒有解釋笑什麼，被阿仙奴球迷指斥他欠尊重，而不少熱刺球迷每到季尾看見阿仙奴排名較後，以及無緣歐聯，都會祭出這一幕「慶祝」。

比蘇馬當年傾情演出：（按圖放大）

若然簽下比蘇馬，熱刺中場中路來季至少有他與賓坦古亞、賀積查治及奧利華史基普應付多路戰線。青訓出身的哈利雲克斯在干地麾下機會不多，大有可能被賣走。

熱刺早前已從國際米蘭羅致自由身的克羅地亞翼鋒比列錫，又從修咸頓免費簽入門將費沙科士打。比蘇馬一旦成事，將是今夏第三宗收購。

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