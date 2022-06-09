足球轉會︱拜仁二度出價買文尼　含可笑條款再遭利物浦斷然拒絕

拜仁慕尼黑以利物浦前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane）為今夏頭號目標，取代「擘晒面」的波蘭神鋒羅拔利雲度夫斯基。拜仁首次出價太低，早前已遭紅軍拒絕，第二度出價表面上看似是加碼，實際上當中包含一條根本無可能達到的「可笑條款」，遭利物浦高層再度狠狠拒絕。



文尼希望離隊投拜仁，似乎阻礙不少。（Getty Images）

文尼與利物浦的合約2023年6月便屆滿，早前他表明有意離隊另尋新挑戰。德國班霸拜仁慕尼黑希望以他取代利雲度夫斯基，歐聯決賽前體育總監沙歷咸美錫已跟文尼的經理人會面。

文尼與拜仁「情投意合」，轉會看似勢在必行，不過在轉會費方面與利物浦分歧甚大。體育網媒The Athletic 報道，上星期拜仁首次出價2100萬英鎊，連同包含奪得歐聯冠軍等附帶條款，最高可達2500萬英鎊，已被利物浦拒絕。拜仁本周再度出手，提出一份達3000萬英鎊的報價，一個原因被紅軍光速再拒絕。

文尼想走未走得成，利物浦已二度出價準備買入賓菲加前鋒紐尼斯。（Getty Images）

拜仁二次出價條款笑死人

先不說利物浦為文尼標價4000萬英鎊以上，拜仁提出的報價單根本未達要求，魔鬼在細節，德國班霸這次出價當中的附帶條款，真是令人大笑出來。

這份價值保證2350萬英鎊、潛在最高可達3000萬英鎊的報價單，問題在於那650萬英鎊的條帶條款之中——要得到這筆尾數獎金，拜仁不止要在未來3季均贏得歐聯冠軍，而且文尼在這3個球季每年均贏得金球獎（Ballon d’Or），利物浦高層認為條款實在「得啖笑」（laughable），立即再度拒絕。

金球獎歷來只有3位非裔球員得此殊榮，更只有韋亞一位非洲球員曾得獎，連續兩屆獲獎已屬罕見，更遑論是三屆。拜仁的確曾在歐聯三連霸，但已經是1970年代的事，如今世界球壇實力平均，難以再如昔日輕易有連霸情況出現。因此要文尼連續三屆贏得金球獎以及拜仁歐聯三連霸，二者加起來猶如「九星連珠」一樣難，這樣可笑的條款，似是想羞辱別人多過認真出價。