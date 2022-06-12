英超轉會︱利物浦成功買入紐尼斯　轉會費可達1億歐元明日做體測

利物浦買入賓菲加前鋒紐尼斯（Darwin Núñez）的交易，千呼萬喚始出來。

「轉會達人」意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）確認，利物浦與賓菲加高層周六在葡萄牙會面後，交易已拍板，一如之前報道，利物浦將付出8000萬歐元（約6800萬英鎊）轉會費，另加2000萬歐元（約1700萬英鎊）附帶獎金條款。費用最高可達1億歐元（約8500萬英鎊），將打破雲迪積克2018年加盟時創下的7500萬英鎊球會紀錄。



身在烏拉圭國家隊的紐尼斯，因為即將加盟利物浦而退隊。（Getty Images）

紐尼斯原本隨烏拉圭國家隊訓練，6月6日友賽美國正選上陣後，正為周六（11日）友賽牙買加備戰。由於轉投利物浦在即，國家隊為免他受傷影響交易，特別通行放人，讓他退隊避戰。

利物浦新任足球總監獲特（Julian Ward）周六前赴葡萄牙，與賓菲加會長雷哥斯達和足球總監雷柏度巴斯（Rui Pedro Braz）直接洽談。消息一度傳出雙方在轉會費上仍有800萬英鎊分歧，惟紅軍最終仍「就範」，按照賓菲加定下的8000萬歐元實付＋2000萬歐元獎金結構轉會費。

羅曼奴宣布紐尼斯的交易已確認。（Twitter）

根據羅曼奴的消息，交易周六已落實，紐尼斯目前身處西班牙，與經理人在一起。待周一（13日）他將飛抵利物浦進行體測，完成例行公事。

他早前已同意利物浦開出的個人條款，將與紅軍簽下一紙6年長約，至2028年。早前有消息指，紐尼斯周薪高達25萬歐元，唯之後澄清，他的人工料較接近周薪11.5萬歐元（約9.8萬英鎊）水平。事實上，同樣對他有興趣的曼聯，開出人工較利物浦更高，惟紐尼斯視歐聯比賽為必要條件，並未考慮加盟紅魔。

紐尼斯年僅22，上季為賓菲加在各項賽事上陣41次，攻入34球，當中歐聯8強對利物浦時，主客兩回合各入一球，獲紅軍領隊高普讚口不絕。