英超轉會︱阿仙奴終於買入巴西小將　伊度展鴻圖但半億收購被拒

失落歐聯的阿仙奴，銳意在轉會市場增兵提升實力，可是足球總監伊度幾經努力，依然不斷「食檸檬」，盛傳為目標的白禮頓中場比蘇馬加盟熱刺，出價5100英鎊求購拿玻里前鋒域陀奧森漢（Victor Osimhen）又遭拒絕。

周二終於傳來好消息，宣布今夏首簽——19歲巴西小將馬昆奴斯（Marquinhos），不過槍手仍在追逐加比爾捷西斯和泰利文斯兩大目標。



阿仙奴宣布簽入巴西小將馬昆奴斯。（阿仙奴官網）

伊度瘋狂「食檸檬」

伊度（Edu）計劃趁今年夏天，在轉會市場為阿仙奴大展雄圖。不料轉會目標紛紛被捷足先登。先有頭號目標、曼城前鋒加比爾捷西斯，表明更想去皇馬，繼而有另一目標比蘇馬披上宿敵熱刺球衣。

繼奧巴美揚上季中離隊後，另一鋒將拿卡錫迪也已他去，阿仙奴急欲找尋一位當家射手。他們看中拿玻里的域陀奧森漢，一擲5100萬英鎊仍未獲接受，這位23歲前鋒2020年以6950萬英鎊從里爾來投，拿玻里當然不肯蝕讓，據悉他們索價8500萬英鎊（1億歐元）。不過他們收購「耶穌仔」交易上或現轉機——由於皇馬陣中目前已有4位非歐盟球員，較西甲的3人限額超出1人，因此銀河艦隊今夏再引入加比爾捷西斯的機會不大，讓阿仙奴有機會乘虛而入。

捷西斯想去皇馬，對方非歐盟外援名額已滿，阿仙奴仍有機。（Getty Images）

任內第五個巴西球員

購買已成名球星連番受挫，伊度將目光轉向小將即有斬獲。身為巴西國家隊前技術總監，伊度再次為阿仙奴帶來一位同鄉小將馬昆奴斯。這位19歲聖保羅翼鋒速度、技術兼備，能踢兩邊翼位，伊度說已觀察此子一段時間，形容對方「是屬於未來的球員」。

馬昆奴斯是伊度任內引入的第五名巴西球員。自從伊度2019年上任後，他先後帶來大衛雷斯、馬天尼利、韋利安和加比爾馬加希斯，車路士舊將雷斯和韋利安表現只屬一般並均已離隊，小將馬天尼利已展現優厚潛質，馬加希斯亦成為槍手後防重心。

不過阿仙奴在轉會市場仍有很多功夫要做，除了繼續爭取「耶穌仔」加盟，還力爭李斯特城中場泰利文斯。這位比利時國腳跟李斯特城的合約2023年6月便屆滿，並拒絕續約，球會尚未為他定價，市場估計他的轉會費約3000萬英鎊。