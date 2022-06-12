足球轉會︱曼聯車路士齊搶利雲度夫斯基　巴塞莫財紅魔有一大優勢

拜仁神鋒羅拔利雲度夫斯基與球會「擘晒面」，他認定的唯一目的地巴塞隆拿，嚴重財困下遲遲未能出手，英超兩大球會曼聯和車路士趁機出動，準備乘機搶人。

巴塞無錢，剛易主的車路士，又要先清走盧卡古，變相令曼聯獲得先機。



利雲度夫斯基希望下一站巴塞，遲達等不到對方來。（Getty Images）

羅拔利雲度夫斯基跟拜仁慕尼黑的合約，2023年6月才屆滿，這位波蘭射手早前卻事先張揚「我跟拜仁的故事已告一段落」，更力數拜仁高層，指出「過去數個月發生的事情，令我無法繼續留隊良好合作」。

他與巴塞隆拿眉來眼去，篤定對方就是生涯下一站，可是巴塞目前財政狀況，根本無可能為他付出轉會費，也無力支付他的巨額薪金。就算拜仁願意免費放人，巴塞也必須清走陣中一批高薪球員，才有望引入他。從拜仁CEO簡尼和體育總監沙歷咸美錫口風，要免費放他走，應該無可能。如此一來，利雲度夫斯基的情況尷尬了。

C朗和利雲會否成為曼聯隊友？（Getty Images）

利雲度夫斯基已屆33歲，合約只餘下最後一年，轉會費估計在2000萬英鎊以內。巴塞嚴重財困下，努力賣出陣中有價值球員，當中包括曼聯看中的法蘭基迪莊。引入新兵主要是自由身的免費貨，他們似乎不大願意為利雲付出這筆轉會費。

英國《太陽報》指出，曼聯密切留意利雲度夫斯基的情況，希望像去年引入C朗一樣，將利雲度夫斯基也帶來奧脫福。這位波蘭射手不止較C朗年輕4年，而且仍處巔峰狀態，上季在55場比賽攻入57球之多。

車路士也想爭利雲，但先要清走盧卡古。（Getty Images）

利雲度夫斯基的經理人為他叫價周薪40萬英鎊，歐洲球壇只有極少數球會有力支付，曼聯是其中之一，另一英超豪門車路士同樣有興趣，可是他們必須先放走比利時前鋒盧卡古。

如此一來，曼聯坐擁出手先機。不過一切還須視乎利雲本人意願，畢竟車路士擁有歐聯資格，假如人工相同的話，會較只有歐霸踢的曼聯吸引。