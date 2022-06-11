足球轉會｜加里夫巴利歐國聯前闢謠 「一定不會加盟基達菲」
撰文：趙子晉
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加里夫巴利以一個歐聯冠軍結束9年皇馬生涯，以自由身離隊後，下個目的地仍然是未知數，早前驚傳這名威爾斯球星可能加盟另一西甲球會基達菲。出戰歐國聯前夕，巴利在記者會上澄清傳聞。
加里夫巴利（Gareth Bale）早前率領威爾斯殺入卡塔爾世界盃決賽周，一搔64年之癢，幾經辛苦躋身世界盃，這名威爾斯球星就算延遲退役計劃，亦在所不計。
巴利早前結束9年的皇馬生涯，仍然未找到新東家。在巴利的角度而言，他需要穩定的上陣時間，助他在卡塔爾世界盃前保持狀態。早前曾經傳出，另一西甲球會基達菲有意向巴利招手。
威爾斯今晚深夜歐國聯鬥比利時，巴利賽前記者會澄清傳聞，「我一定不會加盟基達菲！」，現時先專注國際賽，前途問題稍後再思考，「我只想以最佳狀態出戰世界盃，領隊希望我們一直披甲，若我有穩定的上陣時間，我的身體及狀態將有更佳表現。我應該在歐國聯後，放假時好好考慮加盟什麼球會。」
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