劍擊亞錦賽｜江旻憓賽前扭傷左腳踝 IG吐心聲：這幾天很煩躁
撰文：楊宇翹
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江旻憓上周取得女子重劍個人金牌，今日再領軍於團體賽增添一銀，短短4日兩度揚威亞洲劍擊錦標賽。
惟她賽後於社交媒體透露，原來一直負傷上陣，從照片可見腳踝瘀成「黑腳」。
江旻憓在今屆亞錦賽封后，摘下她歷來第二面亞錦個人賽金牌，今日再率領陳渭泠、連翊希及朱嘉望奪得女重團體銀牌，香港劍后堪稱狀態「弗爆」。
就在女團賽事完結後，江旻憓於Instagram上載兩張腳部受傷的照片，原來在兩日賽事她一直帶傷作賽。「這幾天我很煩躁，因為笨笨的腳踝」，江旻憓指的是那受傷的足踝，從照片可見，腫脹的左腳現出一大片瘀血，她亦曾需配戴腳套走路。
江旻憓再表示，突如其來受傷令自己心有餘悸，感激隊友的陪伴：「十分擔心會令團隊失望，但感激連翊希、朱嘉望和陳渭泠的體諒和支持。」
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