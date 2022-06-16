羽毛球．印尼公開賽｜張吳配力戰兩局憾負 次局末段激戰7度刁時
撰文：趙子晉
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謝影雪早前染疫退賽，港隊剩餘張德正/吳詠瑢一對混雙組合出戰印尼公開賽，16強惡鬥6號種子﹑韓國組合蔡侑玎/徐承宰，可惜「張吳配」力戰兩局憾負出局。
港隊混雙組合張德正/吳詠瑢首圈輕取印度組合後，其後與韓國組合蔡侑玎/徐承宰爭入8強。
「張吳配」開賽初段一度領先，其後被韓國組合連取7分反先，這對港隊混雙組合局末曾經追至平手，可惜仍然以19：21先輸一局。次局形勢更加激烈，末段多次互換領先，戰至「刁時」分勝負，雙方爭持至26：26，「張吳配」再連失兩分，結果力戰44分鐘直落兩局落敗，16強止步。
另外兩名港隊男單代表將其後登場，伍家朗與印度彭奈爭晉級；李卓耀則硬撼中華台北的周天成。
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