羽毛球．印尼大師賽︱至少20人食物中毒　謝影雪指酒店房間多昆蟲

正在舉行的印尼羽毛球大師賽，近日傳出多國球手食物中毒，至少有20人「中招」，有份參賽的香港運動員，亦有感到不適。



外地傳媒報道，馬來西亞國家隊包括陳炳橓、蘇偉譯、謝定峰、許邦榮、杜依蔚、張御宇等球員、加上雙打教練都食物中毒。

泰國好手李美妙因食物中毒在醫院吊鹽水。（Twitter）

其中混雙名將陳炳橓而因此於次圈退賽，他受訪時指出：「應該是食物中毒了，我出現多次嘔吐和腹瀉，現在休息中。」馬來西亞球手賴潔敏也在社交網站吐心聲：「感覺整個馬來西亞團隊，好像越來越多人因食物中毒倒下了，到底怎麼了。」

另外，女單世界排名第三的韓國好手安洗瑩，也因腸胃不適，在與美國華裔球手王苑力的16強賽事中、打到第二局時退賽，送院後證實是腸胃炎。泰國女將李美妙則上傳自己到醫院「吊鹽水」的照片，稱自己「好像食物中毒了」。

香港運動員包括混雙組合張德正/吳詠瑢、謝影雪/鄧俊文、男單伍家朗與李卓耀等，都正於當地參加賽事。其中張德正曾感到不適，他昨日上載一張有運動飲品跟麵包的相片，寫上「差唔多好返啦」。

至於謝影雪就對酒店的衛生情況感不滿，在Instagram限時動態寫道：「間房係有源源不絕嘅昆蟲出沒，瞓覺都覺得痕」。

印尼羽協（PBSI）發言人回應時稱，今次參賽球手入住兩家不同酒店，當局正與酒店協調，了解運動員的食物及其來源，並強調賽會只負責準備早餐。

「儘管食物污染源頭尚未確定，但賽會已採取預防措施，要求這兩家酒店將球手和一般民眾的用餐地點分開。」另外，世界羽聯亦已跟賽會協調，要求球員避免在酒店外用餐或叫外賣，以免食物中毒的情況再蔓延。 ​

謝影雪（左）與鄧俊文都有參加印度大師賽。（資料圖片）

印尼大師賽下周日（12日）落幕後，包括香港球手在內的大部份運動員，會轉戰下周二（14日）展開的印尼公開賽。有指馬來西亞球迷便因食物中毒一事向大馬駐印尼大使館投訴，希望對方協助處理事件。