F1．加拿大站｜咸美頓腰痛竟反噬平治？新安全規例勢有利紅牛爭標

世界一級方程式錦標賽（F1）上周的阿塞拜彊站，不少戰車都出現劇烈的上下震盪，大批車手紛紛投訴腰痛難當，平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）完賽後更一度痛得難以爬出戰車。

國際汽車聯會（FIA）反應迅速，周五（17日）宣布會推行新的安全規例，或會令形勢出現莫大變化。



今屆F1起用新的戰車設計，在施用地面效應之下，「海豚跳」（Porpoising）成為常見現象，但在阿塞拜彊站出現的問題，卻似乎並非單是「海豚跳」，在超長直路加上賽道起伏不定，戰車上下震動的問題極為嚴重，除了咸美頓，歷卡度（Daniel Ricciardo）和加斯利（Pierre Gasly）等都在賽後談及背痛或腰椎問題，表示每日都要做兩次物理治療才能紓緩不適。

咸美頓在阿塞拜彊站賽後嚴重背痛，連離開戰車也顯得相當痛苦。

平治其後透過技術分析影片講解，「海豚跳」和阿塞拜彊站出現的「跳動」（Bouncing）問題不一樣，其首席策略師華路斯（James Vowles）講解：「我們透過降低車身高度去解決海豚跳的問題，但阿塞拜彊賽道表面極度不平坦，導致車子底部不斷跟路面碰撞而跳動，這是個別賽道才出現的問題。」

他強調咸美頓受的影響比隊友佐治羅素嚴重許多，是因為戰車設定不同，「我們為咸美頓的戰車設定調較得太極端了，他也採用了不同的尾部懸掛系統。」雖然平治表明會汲取教訓、不會再危及車手健康，但國際汽聯在上一站多名車手投訴後，已罕有地迅速介入，表明會起用新的安全規例，而平治和法拉利隨時成為大輸家。

今季平治戰車W13在風洞測試中有「冠軍級」表現，惟實際運作時卻一直找不到理想設定，至今表現遠不及紅牛和法拉利。（Getty Images）

國際汽聯周五宣布，將會透過其技術指引「TD039」，監管戰車的垂直震動幅度（Vertical Oscillation），將在戰車的重心位置安裝探測器，嚴密監控垂直震幅，並訂立限制，若然超出上限，便必需升高騎乘高度10毫米，若仍然超出限制，該戰車便會被取消比賽資格。

FIA在制訂每場賽事的跳動幅動上限方面，將透過第一及第二節自由練習收集數據、並在第三節自由練習前通知車隊，其後戰車需要在連續三圈關閉減阻系統（DRS）的情況下「達標」，若車手被判斷為故意慢速行駛以減少震動，造出的數據便無效。

咸美頓在阿塞拜彊戰車跳動的影片：

FIA解釋：「在這項時速經常超過300公里的運動中，車手必需隨時隨地全神貫注，而跳動引致的疲勞和疼痛會明顯地影響專注力。FIA也關注這現象對於車手長遠健康的影響，尤其已有多名車手表示近幾場賽事後受背痛困擾。」並進一步指，垂直震幅過大的戰車將會被評為「令車手無法完全控制」，有機會按技術規例第1.3章取消資格。

新例最快會在下一個比賽周末、即7月1至3日的英國銀石站實施，今周FIA亦會先收集有關數據。

由於今年起用的新一代戰車以地面效應產生下壓力，一般而言需要盡量貼近地面才能發揮最大性能，一旦升高騎乘高度便很大機會犧牲速度，消息一出，媒體立刻分析哪支車隊會在新規例下得益或受害，德國的Auto Motor Sport分析指，規例「對平治是壞事，對紅牛有利」：「紅牛戰車的跳動一直不明顯，而法拉利的彈性比較大，但平治戰車只能在特定的設定下才能發揮性能，工作窗口極細，（若要改變高度）將會造成很大的打擊。」

法拉利雖也有受跳動問題困擾，但目前更加困擾他們的是戰車的可靠性，和車隊的策略問題。（Getty Images）

不同車隊對新規例也持不同意見，跳動問題一直不算嚴重的艾法托利，車手加斯利表示歡迎：「很開心FIA明白問題的嚴重性，我們不是為了投訴而投訴的，只是想這項運動能變得更好……而且（新例）帶來的改變，對於所有人的戰車來說，大概只有很少、很少影響吧。」

不過一直受跳動問題困擾的哈斯車隊，其領隊史甸拿則有不同看法：「有些戰車真的跳得頗嚴重，解決方法很簡單，升高騎乘高度就好了，但就會變慢，誰會想變慢呢？……這可能會完全改變車隊排行，這做法公平嗎？根本不公平吧。」