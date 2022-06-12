F1．阿塞拜疆站︱法拉利黑氣石再纏身　兩車手齊壞車　紅牛又包Ｑ

撰文：吳慕兒
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F1巴庫站，近期頭頭碰着黑的法拉利，再次出事。兩車手辛斯和陸克萊的座駕接連壞車，無法完成賽事。
當中排頭位出賽的陸仔，更創下4場排頭位、4場也贏不到的不幸紀錄。

排頭位起步的法拉利車手陸克萊，甫起步已因鎖死頭轆，被第二位的紅牛車手佩雷斯越過。（Getty Images）

排頭位起步的法拉利車手陸克萊，甫起步已出錯鎖死頭轆，被第二位的紅牛車手佩雷斯越過。他幾乎被第三位的另一紅牛車手韋斯達賓也越過，當時及時守住第二，形成紅牛排一、三，法拉利排二、四的爭鬥局面。

戰至第9圈，辛斯的戰車忽然在第4彎道停下來，他在無線電向車隊稱：「有些東西壞掉」，法拉利在Twitter宣布，「不幸地，辛斯的戰車有問題，必須停下來。」辛斯退賽，賽會出動虛擬安全車（VSC），陸克萊入維修站換輪胎後，跌至第三。

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辛斯在第9圈突然壞車退賽。（Twitter＠F1）

法拉利大災難日

法拉利的不幸事件接二連三，車速本已不及紅牛，跑至第20圈，陸克萊的戰車在直路突然冒出大量藍煙，顯然是戰車引擎壞掉。命運與隊友辛斯一樣——退賽，法拉利今站未到一半，已經宣布：完！上一站法拉利戰術出錯，今站戰車接連出事，今季復興的意大利車廠，似乎又回復近年錯漏百出的常態。

今仗採用法拉利引擎的戰車，不少也出事。Alfa Romeo的周冠宇第23圈退賽，第33圈輪到哈斯車隊的麥奴臣。正在追趕奧干的他，座駕又是噴出藍煙，今仗第四架車退賽。大會再次出動VSC，賽道上只剩下保達斯和米克舒麥加兩部法拉利引擎戰車。

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韋斯達賓在佩雷斯手中接過第一位，兩部紅牛輕鬆領放，平治車手羅素第三，艾法托利的加斯利排第四。七屆冠軍咸美頓排第五，卻遇上一個問題。

從直播鏡頭可見，平治戰車今季在直路時向上下彈跳的問題仍未改善，咸美頓向車隊投訴：「呀，我個背脊在殺死我」（Aaaargh my back is killing me），戰車彈跳得太厲害，導致他老人家背脊痛。

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戰至第44圈，咸美頓啟動DRS越過加斯利，第七位起步的他，拾級而上，終升上第四位。

最終前十排名沒有變動，韋斯達賓和佩雷斯一雙紅牛車手分列冠、亞軍，平治車手羅素再登頒獎台，咸美頓第四，加斯利第五。

F1阿塞拜疆站正賽前10位：

第1位：韋斯達賓
第2位：佩雷斯
第3位：佐治羅素
第4位：咸美頓
第5位：加斯利
第6位：華迪爾
第7位：阿朗素
第8位：列卡度
第9位：諾里斯
第10位：奧干

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）
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一級方程式賽車F1
佩雷斯（Sergio Pérez）
陸克萊（Charles Leclerc）
辛斯
法拉利車隊
紅牛車隊
韋斯達賓
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