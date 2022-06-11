F1．阿塞拜疆站｜陸克萊今季第6度排頭位　史杜爾兩連炒觸發紅旗

F1摩納哥站過後，移師阿塞拜疆首都巴庫繼續上演街道賽。



今季F1第8站阿塞拜疆站，3節練習賽後，分別由紅牛的韋斯達賓及佩雷斯，加上法拉利的陸克萊佔據三甲位置。

上年的阿塞拜疆站，排位賽經歷4次紅旗，今年首節排位賽末段，出示今站首支紅旗。Aston Martin車手史杜爾（Lance Stroll）先因收掣不及，輕輕撞向防撞攔，但「太子爺」依然能夠繼續作賽。史杜爾隨後一圈，在二號彎再度失控炒車，整個頭鏟損毀，賽會需要出示紅旗，清理賽道。

首節排位剩下2分半鐘，維修站出賽道出現車龍，幸好所有戰車趕及在法定時間前衝線，造出快圈，兩架哈斯及威廉士與史杜爾無緣Q2。

史杜爾Q1末段兩連炒，觸發賽會出示紅旗。（F1 Twitter截圖）

史杜爾的隊友華迪爾，Q2同樣發生意外，失控輕輕撞牆，其後能夠如常作賽外，更順利殺入最後一節。

華迪爾Q2同樣有意外撞牆。（F1 Twitter截圖）

阿塞拜疆站的頭位之爭，一如既往是法拉利大戰紅牛，戰畢首轉後，辛斯與陸克萊兩架法拉利佔據前兩位，兩架紅牛緊隨其後。陸克萊最後一次造出1分41.359秒，比隊友快半秒登上頭位，佩雷斯與韋斯達賓皆未能挑戰其頭位，「陸仔」今季第6位排頭位出賽。

阿塞拜疆站排位賽前10名：



第1位：陸克萊

第2位：佩雷斯

第3位：韋斯達賓

第4位：辛斯

第5位：佐治羅素

第6位：加斯利

第7位：咸美頓

第8位：角田裕毅

第9位：華迪爾

第10位：艾朗素



今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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