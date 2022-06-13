F1阿塞拜疆站｜咸美頓衝線痛楚多於興奮　「比大家想像痛100倍」

F1阿塞拜疆站，兩架法拉利先後「自爆」退賽，紅牛「包Q」包辦冠﹑亞軍，平治車手咸美頓緊隨隊友佐治羅素，以第3及第4位衝線，戰績並不失禮。

對37歲的咸美頓而言，痛楚比高興來得深刻，「咸爵爺」中段透過無線電投訴，直呼「我個背脊好痛！」，賽後連離開戰車也有問題，令不少車迷擔心咸美頓的狀況。



今年的阿塞拜疆站不及上年般戲劇性，紅牛車隊再度笑到最後，韋斯達賓與佩雷斯包辦冠﹑亞軍，法拉利因戰車故障雙雙退賽，在車手榜及車隊榜同樣遇到重擊。正因為紅色的跑車「全滅」，平治漁人得利，「穩定先生」佐治羅素登上頒獎台，今季繼續所有賽事前5衝線；隊友咸美頓則以「梗頸四」完賽。

法拉利黑氣石再纏身 兩車手齊壞車 紅牛又包Ｑ

法拉利自爆，紅牛成為今站大贏家。（Getty Images）

緊隨紅牛完成賽事，對平治車隊而言，絕對是上佳的戰績。不過，他們依然飽受「海豚跳」（Porpoising）問題所困，羅素曾表示因此而呼吸困難。這個問題今站依然未有改善，在大直路飛馳時，戰車有明顯的跳動。

#AzerbaidjanGP #Race #LewisHamilton said on the radio his back is killing him well not surprising the porpoising is still there #mercedes pic.twitter.com/UuMMuL6v3r — Linalan96.2.0 (@0Linalan96) June 12, 2022

這個問題令37歲的咸美頓吃不消，透過無線電向車隊投訴，「個背脊痛到就殺死我」（Aaaargh my back is killing me）。戰畢51圈賽事後，「咸爵爺」離開戰車時，不如以往般清脆俐落，雙手發力時顯得十分吃力，幾經辛苦站起來，再要坐在戰車的「希盧」上稍事休息，同時右手按住腰部。

咸美頓不能一口氣離開戰車，並按住自己的腰部。（Twitter截圖）

Extremely deserved. A tough race and as you can see, a victim of bouncing and injuring his back. Get some rest @LewisHamilton, a well earned P4 and driver of the day! https://t.co/QlGmp4qXoY pic.twitter.com/HiA4jqPaDe — Frost (@FrostSaiyan) June 12, 2022

咸美頓賽後直言，這種痛楚非筆墨能夠形容，「我在今站不斷死頂，咬緊牙關，全靠腎上線素為我減輕痛楚。我不能告訴你有多痛，尤其是在大直路，這是我生涯中最痛﹑最難捱的一場賽事。」咸美頓其後社交網站發文，直言觀眾鏡頭所看到的一切，他的痛比大家想像超出100倍，同時感激一眾車迷對他的支持及關心，並承諾下星期在加拿大站再見。

平治車隊領隊禾夫（Toto Wolff）亦向咸美頓就戰車彈跳問題而道歉，賽後直言車隊會盡快找出解決方法。

咸美頓幾經辛苦離開戰車，高舉姆指示意沒有問題。（Facebook截圖）

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

更多F1相關報道：