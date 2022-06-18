足球轉會｜拜仁送走冗員仲有錢賺　列斯聯簽加雲菲臘斯接班人

列斯聯周五宣布今夏第三名新兵，從拜仁慕尼黑簽得西班牙中場馬克洛卡，相信他是用來頂替盛傳轉投曼城的加雲菲臘斯。馬克洛卡兩年前從愛斯賓奴加盟拜仁，但一直未能融入球隊，坐冷板為主，但身價都有上升，令拜仁小賺數百萬歐元。



列斯聯從拜仁簽入25歲西班牙中場馬克洛卡（Marc Roca），合約為期4年。據報，馬克洛卡基本轉會費1200萬歐元，另外浮動條款。比起兩年前以900萬歐元從愛斯賓奴買人，拜仁今次清冗員還賺到300萬歐元。

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馬克洛卡是列斯聯今夏第三名新兵，他們之前簽薩爾斯堡簽入美國攻中國腳艾朗臣（Brenden Aaronson）及丹麥右閘國腳基斯甸臣（Rasmus Kristensen）。

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馬克洛卡過去兩季不獲拜仁重用，各項賽事僅24次上陣，坐冷板比上場踢波多。馬克洛卡說：「我在拜仁兩年了，我現在想踢更多比賽。我來到這裏會有更好的機會，所以很開心。」

加雲菲臘斯是否快將離隊？（Getty Images）

馬克洛卡的加盟，令人懷疑他是用來頂替加雲菲臘斯。26歲的加雲菲臘斯是英格蘭國腳，獲曼城青睞，有傳他的轉會費將高達6000萬鎊。有英國傳媒披露，巴黎聖日耳門也有興趣加入爭奪戰。