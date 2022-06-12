足球熱話｜孫興慜奪金靴仍遭父親批評　「還未算是世界級」

韓國球星孫興慜落選英格蘭職業足球員協會（PFA）年度最佳十一人，令全球許多球迷都感到驚訝。不過自小對他非常嚴格的父親，則大唱反調，指兒子還有待進步。



孫興慜在今季英超射入23球，與穆罕默德沙拿並列為神射手，也是史上首位來自亞洲的英超金靴，加上他的入球中沒有任何十二碼，含金量極高，因此他落選PFA最佳十一人陣容時，令全球球迷大感驚訝，「No Son」一度成為Twitter熱門關鍵字。

不過就在球迷都為孫興慜抱不平之際，自小對他管教極嚴的父親孫雄正卻有不同看法。

孫興慜今次挾英超金靴的頭銜返回韓國，獲各方祝賀，甚至獲頒最高榮譽的「青龍勳章」。（Getty Images）

孫雄正周六（11日）出席在韓國舉行的「孫興慜國際青年友誼賽」時受訪，被問及對於兒子今季成就的看法，包括成為首位來自亞洲的英超金靴、及在國家隊上陣達到100場，但他坦言一切還未足夠，「是的，他要更加努力，要進步更多，當自滿的時候就會變得很危險，若永遠都抱着『能比現在做得更好』的心態，並為此而努力，不就最少可以維持現在的水平嗎？我總相信，能比現在再進步10%的。」

孫雄正談及兒子孫興慜時，直指他還不是世界級。（Youtube截圖）

傳媒亦向他問道：「你仍不覺得孫興慜是世界級嗎？」他答得斬釘截鐵，「即使是現在，我還沒改變這想法。」另一記者問他覺得要達到什麼水平才是世界級，他道：「就是在最好的球會也能生存的水準，這才叫做世界級吧？」

記者又追問孫雄正，覺得孫興慜要怎樣做才能成為他心目中的世界級，他道：「就像我之前所說的，要在所有方面都進步10%，才叫做足夠。」

孫雄正認為，孫興慜奪得英超金靴才是「最擔憂的時間」。（Twitter）

孫雄正的要求乍聽之下好像高得無理，但其實也是出自對孫興慜的着緊，他解釋：「沒有什麼事是永久的吧？花無百日紅，興慜熱愛足球，他因而快樂，至今他對足球的熱愛沒有改變，但他對於足球以外的事好像都失去了初衷，現階段而言，對他來說最大的阻礙是外間的誘惑，直到他退役為止，他都必需要十分小心。」

講到看到孫興慜成為英超金靴時的心情，孫雄正作為父親，竟沒有感到喜悅，「那一刻，我很擔心。像一位日本企業的總裁說過，高峰當然好，但低潮才更珍貴；越高的山，山谷便越深，人生總有起伏，今年豐收了不代表下年也會一樣。」他續道，「我們必需積穀防飢，（孫興慜）奪得神射手的同時，也必需為此而擔憂，低潮比高峰更珍貴，我是這樣對他說的。」