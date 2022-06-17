足球熱話｜堂安律留言正面交鋒　神回應本田圭佑「愚問」論

日本球星本田圭佑日前在社交媒體發文，一句欠主語的「要踢就劍指頂峰」，惹來現役日本足球代表堂安律留言直問是否指剛在麒麟盃以0：3敗予突尼西亞的日本隊。堂安律其後的回覆，更有球迷高呼「很熱血」。



與港足同處亞洲盃外圍賽D組、由本田圭佑領軍的柬埔寨隊，在連敗予印度及香港，即使在周二（14日）以2：2賽和阿富汗，在小組敬陪末席未能出線。本田在15日更新Twitter，僅寫下一句「要踢球就劍指頂峰」，引來同日在麒麟盃吞敗的日本中場堂安律留言。

本田圭佑領軍的柬埔寨在亞洲盃外圍賽2敗1和，無緣出線決賽周。（Getty Images）

「是指日本隊嗎？」23歲的堂安律在本田的帖文下留言。同在周二晚於日本舉行的麒麟盃決賽，東道主日本在33歲中堅吉田麻也頻頻失誤下，以0：3不敵突尼西亞。由於本田的發文沒有主語，加上他不時在社交媒體對日本隊發表個人意見，疑令該仗列後備的堂安律誤會他，暗指日本隊表現不佳。

堂安律直接在本田的帖文下留言質問，引起媒體和球迷關注。（Instagram）

面對堂安律的「直球」留言，本田圭佑回應並反問對方：「愚問，因為日本隊是必定劍指世界盃冠軍吧。昨日的麒麟盃因與柬埔寨隊的比賽時間重疊，我並沒有觀看，踢得怎樣？」

堂安隨後再禮貌地回應大前輩提問：「果然是這樣呢。即使看完全場90分鐘的比賽，本田先生可能也會有這樣的感覺。所以我沒有改變奪得世界盃冠軍的夢想，敬請期待11月（世界盃）。」本田「畀Like」留言終結了對話。

堂安律（右）的世界盃捧盃宣言讓球迷振奮。（Instagram）

與連續3屆世界盃取得入球的前輩本田正面交鋒，並豪言「取得世界盃冠軍」，球迷對堂安的熱血發言興奮不已。「天涯海角都會追隨你」、「在世界盃取得好成績後一起慶祝」，球迷均期待「藍武士」在世界盃的表現。