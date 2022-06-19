F1．加拿大站｜排位賽雨戰意外不斷　咸美頓不敵艾朗素卻心滿意足

F1加拿大站在第三節自由練習（FP3）和排位賽迎來大雨，兩節都出現意想不到的結果，當中兩屆世界冠軍艾朗素（Fernando Alonso）更成為全日的大贏家。



在蒙特利爾舉行的加拿大站，FP3前已下起大雨，各隊車手紛紛先以全雨胎登場、後段再換上晴雨胎，爭取在濕地上訓練及作最後調較。

濕地賽往往令戰車性能的影響力大減、卻更彰顥車手能力，FP3排行已大亂，頭三快的車手都是擅長雨戰的人物，首名是Alpine車隊的兩屆冠軍艾朗素，緊隨的是艾法托利的加斯利（Pierre Gasly），第三位則是阿士頓馬田的四屆冠軍華迪爾（Sebastian Vettel）。

加斯利獲確認明年繼續效力艾法托利後，本有望在雨戰下造出佳績，最終卻因煞車故障而飲恨。（Getty Images）

未料到排位賽時，三位「水怪」中卻有兩人在第一回合（Q1）已遭不幸，加斯利在後段煞車故障，未能正常駕駛下終以第16名出局，他賽後坦言「極度失望」；華迪爾則似乎是車隊在練習後更改設定時失誤，戰車突由最快變最慢，與隊友史杜爾（Lance Stroll）分列第17和18名出局，令人大跌眼鏡。

不過，前述車手的起步位置都會上升一名，全因法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）雖然進入了Q2排第15，但他早已宣布會更換動力系統，部件超出規定上限之下需罰排尾位起跑。艾法托利的角田裕毅也因同一原因而罰尾位起步，他未有在排位賽造時間。

維達爾是另一獲看好能打入前列的車手，未料戰車設定失誤下，努力化為烏有。（Getty Images）

到Q2，戰況依舊混亂，紅牛車隊的佩雷斯在3號彎失控炒車，無法完賽，只能排第13位，他賽後向車隊道歉坦承犯錯；至於麥拿侖的諾里斯也因為機件問題，未能造出有效時間，以失望的第15名完成，但同因陸克萊受罰而升上第14位起步。受惠於多名大熱門在Q1和Q2止步，今季唯一新秀周冠宇也成功生涯首次打入Q3，他最終取得第10名。

作為FP3三大水怪中唯一「生還者」的艾朗素，最終沒有令人失望，這位40歲老將在Q3一舉奪得第二名，成為Alpine車隊最佳的一次排位成績，也是他個人自2013年巴西站以來，再一次在排位賽打入三甲，他賽後與勇奪頭位的韋斯達賓（Max Verstappen）互相道賀，喜道：「今個周末真是好得難以置信，我們周五練習時表現很好，周六時本來好像慢了一點，真的要感謝今天的天氣！」

艾朗素（右）一直不掩飾自己對韋斯達賓（左）的欣賞之情，今次兩代冠軍終可一同起步。（Getty Images）

艾朗素將與如日方中的「韋少」一同在頭排起步，但面對較自己年輕17載的衛冕車手，他毫無懼色，矢言會挑戰對方。

排位賽第3名由法拉利的辛斯（Carlos Sainz）奪得，成為「紅軍」的最大希望；第4名則落在咸美頓手中。「咸爺」今屆在平治戰車表現未如理想之下處處失利，上周更因戰車跳動問題而遭背痛困擾，今次排位成績令他心滿意足，道：「在乾地賽事我們的速度落後（紅牛和法拉利）很多，這樣的情況下打入頭五名真的太好了，我覺得這是我今季表現最好的一次排位賽，感覺就像2007年澳洲站時我的處子戰一般。」

雨戰往往令戰車性能的關鍵程度大減，咸美頓憑着技術和經驗取得第4位。（Getty Images）

至於咸美頓的隊友佐治羅素（George Russell），竟大膽地換上乾地胎的軟胎，但光頭胎無法為他提供抓地力，最終他亦失控撞牆，只能以第8名完成。值得一提的是，兩架哈斯戰車都打入前10名，當中麥奴臣（Kevin Magnussen）排第5、米克舒麥加（Ｍick Schumacher）獲生涯最佳的第6，對於今季屢遭批評的「車神之子」米克而言無疑是強心針，惟麥奴臣坦承戰車設定了「比其他隊都更高的下壓力」，因而在雨戰突圍，但正賽預計在乾地進行之下，或會不利。

F1加拿大站暫定起步排位（需待正賽前落實）：