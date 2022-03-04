游泳｜孫楊最終上訴遭駁回　瑞士最高法院稱停賽判決未有違反原則

瑞士最高法院周五表示，3屆奧運冠軍孫楊因違反反興奮劑規則被罰停賽的最終上訴遭駁回。



瑞士聯邦法庭以法律程序為由，駁回了該名中國游泳運動員對去年體育仲裁法庭（CAS）判決的上訴。孫楊在中國的家中與尿液樣本採集員發生激烈衝突後，經CAS重審後被禁賽4年多。這項迫使他錯過東京奧運會的禁賽令判決，將於2024年5月到期，剛巧在巴黎奧運之前。

孫楊的推銷表現自然，不像是新手。（影片截圖）

孫楊近期積極經營「副業」

瑞士法院在一份聲明中表示，CAS的裁決「沒有違反公共秩序的基本原則，也沒有侵犯孫楊的陳述權」，並補充指裁決「沒有影響到該運動員可以進一步作反對的原則。」

孫楊正式向瑞士最高法院提出上訴，希望推翻禁賽的決定。（資料圖片）

孫楊被勒令支付1.5萬瑞士法郎的法律費用，今次判決意味這宗持續了三年多的官司將會終結。孫楊起初被國際泳聯警告他在2018年9月，當一名一個樣本採集小組成員於他的家進行了突擊抽查時，質疑採隻員的證件並激烈對抗。孫楊的隨行人員更命令一名保安用槌砸碎一個血液瓶的外殼，使其無法用於測試。孫楊於2020年首次被CAS禁賽8年，該判決其後被瑞士法官撤銷，新判罰獲減至4年3個月，因為CAS小組主席在社交媒體評論時表達了反華偏見。孫楊其後仍有為此判決作出最終上訴。

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