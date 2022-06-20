足球轉會｜沙拿勢步文尼後塵明年離隊　利物浦無法答應加薪要求

英國傳媒報道，隨沙迪奧文尼即將轉投拜仁慕尼黑，另一位利物浦鋒將穆罕默德沙拿亦將會在下季尾約滿離隊。文尼及沙拿同樣希望獲得一份40萬鎊周薪的合約，並肩C朗拿度、奇雲迪布尼的水平，但利物浦不希望打破薪酬結構，拒絕兩人的要求。沙拿明言下季一定留隊，這代表他明年勢將以自由身離開，更有利他在新球會爭取高薪合約。



英國《每日鏡報》稱，利物浦已經準備好沙拿會在下季尾免費轉會。作為利物浦兩大主力射手，沙拿及文尼同樣希望獲得一份屬於英超頂薪水平的40萬周薪合約，以反映他們的能力及地位，並肩曼城的迪布尼及曼聯的C朗。

沙拿及文尼都渴望獲得一份英超頂薪水平的合約，但利物浦不願打破薪酬結構。（Getty Images）

縱使沙拿及文尼為利物浦立下不少汗馬功勞，但球會決定不會為兩人打破薪酬結構，明確拒絕兩人的要求。兩人同樣尚有一年約滿，文尼已經找到新東家，今夏將轉投拜仁，簽約3年，周薪有36萬鎊。文尼的結局亦預視了沙拿的未來，這位30歲的埃及球星表明下季會留隊，代表他很可能留隊一年，到明年夏天以自由身離開。在免轉會費之下，更有利沙拿在明夏爭取一份高薪合約。

沙拿3次贏得英超金靴獎。（Getty Images）

利物浦背後沒有中東國家或主權基金撐腰，所以要小心理財，而40萬鎊周薪已超出了他們的能力，並打破薪酬結構。現時利物浦最高薪的球員是22萬鎊周薪的荷蘭中堅華基爾雲迪積克。若果利物沛同意沙拿及文尼的加薪，到時下一步就輪到艾利臣比加、雲迪積克及堤亞高艾簡達拿「扭計」加人工，令整體人工開支大幅上漲。

利物浦上季已簽入路爾斯戴亞斯，為文尼及沙拿離隊做準備。（Getty Images）

為了應對兩大射手離隊，利物浦逐步做準備，例如今年初先從波圖購入哥倫比亞鋒將路爾斯戴亞斯，到今夏再從賓菲加簽入達雲紐尼斯，為鋒線換血。戴亞斯及紐尼斯分別25歲及22歲，人工叫價亦遠比沙拿及文尼低。