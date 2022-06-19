英超轉會︱利物浦完成今夏第三簽　平價買入右閘後備組軍大致完成

利物浦完成收購蘇格蘭右閘奇雲藍斯（Calvin Ramsay），紅軍向蘇超球會鴨巴甸付出420萬英鎊轉會費完成收購，另加250萬英鎊潛在獎金條款，令交易最高可達670萬鎊。

這位18歲小將，是繼卡維奴與紐尼斯之後，紅軍今夏第三宗收購，亦很可能是最後一宗。



奇雲藍斯正式轉投利物浦。（Twitter）

由於原為右閘後備的尼高威廉斯（Neco Williams），很大機會被賣走，利物浦看中奇雲藍斯，目標以他作為阿歷山大阿諾特的替補。

藍斯與紅軍簽約5年，他將會披上門將卡列奧斯離隊後空出來的22號球衣。利物浦無計劃將他外借，藍斯將直接加入高普的利物浦季前熱身賽大軍。這位蘇格蘭小將說，「昔日能為鴨巴甸上陣，已是夢想成真。現在能加盟世上其中一家最大球會，真是重大成就。」又一次夢想成真，他很期待在球迷面前表現身價。

奇雲藍斯上季為鴨巴甸上陣33次，攻入1球並交出9次助攻，獲選為蘇格蘭年度最佳年輕球員。突出表現令他受到不少球會注視，他說選擇利物浦除了球會規模，還看到紅軍成功培育阿歷山大阿諾特和哈維艾利洛等新星，讓他可看到發展前景。他目前尚未入選蘇格蘭大國腳，不過紅軍擁有有蘇格蘭國家隊隊長羅拔臣在陣，相信是他放心加盟的另一理由。

利物浦今夏先從富咸以500萬英鎊買入小將法比奧卡維奴，上周一擲最高可達8500萬英鎊的巨額交易，買入賓菲加前鋒紐尼斯，藍斯是紅軍的第三簽。他們同時看中多蒙特中場比寧咸，可是蜜蜂兵團已賣出前鋒夏蘭特，不打算在今夏放走比寧咸。綜合各方消息，利物浦可能不會再作收購，留待明年才買入中場換班。