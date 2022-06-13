英超｜利物浦名宿借紐尼斯加盟寸曼聯　嘲笑紅魔失敗轉會多到出書

利物浦在轉會市場爭贏曼聯，從賓菲加以高達1億歐元收購達雲紐尼斯，待球員簽署合約，交易便會落實。利物浦名宿科拿撰文，批評曼聯在轉會市場的作風，叫對方應向利物浦及高普學習，他還指曼聯可以出書講失敗轉會！



科拿在周日投稿到英國《每日鏡報》，當時利物浦簽紐尼斯都幾乎塵埃落定，只待兩間球會公布。對於利物浦爭贏曼聯簽人，科拿批評曼聯不應為截糊宿敵而盲目搶人。

賓菲加及利物浦已經就轉會費達成協議，紐尼斯即將加盟紅軍。（Getty Images）

47歲的科拿寫：「我不想太尖酸刻薄，但曼聯近季在失敗轉會方面真的可以出書。你簽一個球員只因不想他加盟你的宿敵？想清楚吧。C朗拿度的確很好地完成工作，但買他只因他有可能會去曼城？相同的情況還有阿歷斯山齊士，不！不是相同，是10倍的糟糕！」

科拿批評曼聯當年為截糊曼城而搶山齊士。（Getty Images）

山齊士在2018年由阿仙奴轉投曼聯，傳周薪35萬鎊，更有指高達50萬鎊。山齊士加盟後貨不對辦，入球效率低，科拿認為這筆交易不但性價比低，更破壞了曼聯的薪酬結構。他寫：「這就是門將可以有40萬鎊周薪的原因，一個像保羅普巴那樣一半上陣時間也沒有的中場甚至可以收入更多。」

利物浦名宿科拿讚賞球會的轉會政策，並批評曼聯。（Getty Images）

科拿話鋒一轉，讚賞利物浦堅持薪酬結構，不滿足沙迪奧文尼的加薪要求是對的，他寫：「如果你給文尼這筆錢，代表你又要給沙拿，之後就到華基爾雲迪積克及艾利臣比加，人人都要。」

「你可以想一想紐尼斯，文尼30歲，他只是22歲，賣文尼可能收到4000萬鎊，紐尼斯就值8000萬鎊。不過，他的人工看來比文尼要求的一半還要少，考慮到5年合約，可能節省到4000萬鎊。更重要的是，這不會打破薪酬結構。」

科拿讚賞利物浦拒絕文尼加薪。（Getty Images）

「你可以這樣看，用一個22歲球員去取代一個30歲的，並保持你的財政，這是利物浦的勝利……也是曼聯一定要學習的。」

「你看看他們對紐尼斯的追求，他們唯一的機會是壓倒利物浦的報價，用巨額的金錢在吸引他。同樣地，如同山齊士的計劃，但這次不能見效。」科拿繼續談曼聯，他續寫：「應該按照高普初到晏菲路時的計劃。那時他知道利物浦不能在市場鬥得過曼城、曼聯及車路士，所以去發掘那些他們沒興趣的球員，用正確的價值及人工去簽入他們，再將他們變成球星。」

科拿建議曼聯學高普，選擇培養球星而非買球星。（Getty Images）

「作為一名領隊，坦赫格一定有能力做到。這是需要時間，但這就是正確的方法……他應該獲得所需的時間，即使像高普、費格遜也需要5年時間。」