英超︱紐尼斯正式加盟利物浦穿27號　高普麾下的新利雲度夫斯基

烏拉圭22歲前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）正式加盟利物浦，成為紅軍今夏首宗主要收購，也算是對宿敵曼城買入夏蘭特的最佳回應。

利物浦《迴聲報》形容，高普將會把紐尼斯變身為新利雲度夫斯基，讓紅軍前鋒線再度進化。



利物浦在當地時間昨晚宣布，與紐尼斯簽下一份長約，這位烏拉圭前鋒將會穿起27號球衣。利物浦早前已與賓菲加達成協議，確定轉會費6410萬英鎊（7500萬歐元）、出場次數附帶條款潛在另加1280萬英鎊（1500萬歐元），以及850萬鎊（1000萬歐元）球隊獲得冠軍的潛在獎金，總值最高可達8540萬英鎊（1億歐元）。

他周一已抵達英國，進行第一部分體測，周二完成餘下部分。

紐尼斯歐聯八強兩回合在利物浦身上攻入兩球。（Getty Images）

高普2015年10月接掌利物浦後，一直沿用4-3-3陣式，高速迫搶的主攻踢法，令球隊在沒有一位正宗中鋒的情況下，仍帶來源源不絕的入球。最初擔任角色的法明奴，本身是進攻中場出身，身邊擁有沙拿和文尼，他的角式更大程度是串連和組織進攻，多於最後一腳。史杜列治離隊前是隊中少有的純射手，他受傷患困擾正選不多，今夏離隊的奧歷治則長居後備。

文尼事先張揚離隊，沙拿遲遲未續約令紅軍的進攻模式不得不提前改變。《迴聲報》指出，高普很可能會像昔日在多蒙特「調校」利雲度夫斯基一樣，將紐尼斯提升成為世界級前鋒。

高普昔日在多蒙特將利雲度夫斯基調校為世界級射手，紐尼斯會否成為下一位？（Getty Images）

這位波蘭神鋒2010年加盟多蒙特的首個球季，43仗僅入9球，經高普細心指導下開竅，之後3季狂入94球，更不用說加盟拜仁後8個球季，375仗豪取344球，名列史上最佳之一。利雲度夫斯基曾說過，「高普把我的射手本能釋放。當時我不知道自己內在仍有這麼多潛力，他看到一些連我自己也看不到的東西。」

「他教識我很多事情。我最初加盟多蒙特時，渴望立即做到一切：觸球一下便大力傳球。高普教我要冷靜，必要時觸球兩下才傳球。這完全違反我的本能，但很快我便射入大量入球。」高普在利物浦歐聯八強次回合對賓菲加後，大讚紐尼斯，相信這位德國名帥必定看中此子潛力。紐尼斯在2021/22球季表現大爆發，為賓菲加各項賽事上陣41次，攻入34球，包括歐聯八強對利物浦兩回合各入一球。