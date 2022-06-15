世界盃｜哥斯達黎加挫新西蘭取最後一席 即睇32隊決賽周分組形勢
撰文：顏銘輝
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世界盃決賽周32支參賽隊伍全部出爐！哥斯達黎加在洲際附加賽以1：0擊敗大洋洲代表新西蘭，取得最後一個席位。
這場在卡塔爾中立場舉行的洲際附加賽，由中北美洲及加勒比海區的哥斯達黎加，鬥大洋洲的新西蘭。開波3分鐘，哥斯達黎加就由前阿仙奴球員祖爾甘保射入領先。
其實，今場形勢佔優的是新西蘭，他們圍攻哥斯達黎加，控球達67%，射門更加有15次，其中4次中目標，基斯活特等射手先後錯失機會，又食過「詐糊」。至於哥斯達黎加在早段取得入球後打守勢波，全場射門4射3中。
對新西蘭更大打擊的是，巴巴路西斯在60分鐘後備入替，但踢了9分鐘就領紅牌被逐。最終，以10人應戰的新西蘭無法扳平，以0：1不敵哥斯達黎加。哥斯達黎加第6次晉級決賽周，也是連續第3次入圍。他們被編入E組，同組有西班牙、德國及日本。
世界盃分組形勢詳解｜葡萄牙小組充滿恩怨情仇 英格蘭其實好凶險
卡塔爾世界盃出線球隊（已有32隊）：
+27
世界盃決賽周分組形勢：
A組：卡塔爾（主辦國）、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭
B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯
C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭
D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞
E組：西班牙、哥斯達黎加、德國、日本
F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅地亞
G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆
H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、韓國
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