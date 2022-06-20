麥巴比歐國盃孭鑊後揚言退出國家隊　當事人發文反擊法足總主席

法國足總主席拿格特（Noel Le Graet）爆，基利安麥巴比在去年歐國盃射失12碼後曾威脅退出國家隊。麥巴比之後在社交網站澄清，這個念頭並非來自12碼「宴客」導致法國16強出局，而是因為種族歧視。



麥巴比射失12碼，導致法國16強出局。（Getty Images）

拿格特說：「我在歐國盃跟他（麥巴比）見面，他覺得在射失12碼後被網上批評，足總沒有維護他。我們在我的辦公室談了5分鐘，他很憤怒，他不想再代表法國國家隊，當然他明顯不是這個意思。」

法國足總主席拿格特稱麥巴比歐國盃後曾想退出國家隊。（Getty Images）

法國被視為去年歐國盃的大熱門，但在16強爆冷出局。法國與瑞士踢完加時3：3，要以互射12碼分勝負。麥巴比負責第5輪結果「宴客」，令到法國輸4：5被淘汰。

麥巴比歐國盃射失12碼「孭鑊」。（Getty Images）

對於拿格特的言論，23歲的麥巴比不認同，他在Twitter上澄清，當時憤怒的原因在於受到種族歧視的言論辱罵但足總無動於衷。麥巴比寫：「我跟他好好解釋過，這是跟種族主義有關，而非12碼，但他認為沒有種族主義。」