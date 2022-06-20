F1．加拿大站｜頭排起步悲劇收場　兩屆冠軍犯規造福中國車手

F1加拿大站排位賽在大雨中進行，出現意想不到的結果，當中兩屆世界冠軍艾朗素（Fernando Alonso）駕駛中游戰車Alpine獲第二名，相隔9年再次在頭排起步。

這名40歲老將賽前揚言挑戰頭位起步的韋斯達賓（Max Verstappen），未料結局強差人意。



艾朗素與衛冕的韋斯達賓同處頭排出發，駕駛紅牛戰車的「韋少」當然是冠軍大熱門，艾朗素賽前仍強調會嘗試挑戰對方，但畢竟身後尚有法拉利的辛斯（Carlos Sainz）和平治的咸美頓（Lewis Hamilton），艾朗素也現實地指出，主要是希望能保住頭五名。

艾朗素早段仍能守住第二位，但始終受制於戰車性能，無法守在前列。（Getty Images）

不過，整場比賽下來，Alpine無論在戰車性能或是戰術都無法跟周遭對手匹敵，艾朗素在早段兩次虛擬安全車，都未能把握「慳時間」的機會換胎，以黃色中性胎起步的他「捱」足28圈才入站換上白色硬胎，加上戰車的充電系統（ERS）亦有問題，他早就被換上新白胎的辛斯、咸美頓和佐治羅素爬頭，也落後於隊友奧干。

到50圈，艾朗素在其白胎才用了21圈之下，就因角田裕毅炒車引發的安全車，再度入站換上新的黃色中性胎。最終，艾朗素也敵不過身後進襲的陸克萊，以第7名衝線。但更壞的事在後頭。

艾朗素為了爭勝往往不惜一切，有時更會嘗試在規則上鑽漏洞。（Getty Images）

常被批評「不受規則」的艾朗素，最後一圈面臨愛快的保達斯從後趕上，他在直路上不斷左右移動嘗試阻止對手爬頭，遭賽會秋後算帳，追罰5秒，令由第2名起步的他，一下子跌落第9名。

艾朗素被罰，漁人得利的正是緊隨其後的兩名愛快車手，除了保達斯，尚有今季首戰F1的周冠宇，這名23歲中國車手自從在首戰巴林以第10名完賽、取得1分後，便一直未能得分，此前4站賽事更有3站因機件問題被逼退賽，今站運氣終於降臨，交出紮實表現的他在排位賽排生涯最高的第9，最終不僅順利完成正賽、更獲第8名。

周冠宇第二度得分，表現獲讚許。（Getty Images）

周冠宇在完賽後，獲車隊在無線電中大讚，指他在過去幾場的不幸之後仍能保持水準，他也回應：「今天的戰術很好，雖然比賽很艱難，但經過過去幾場（退賽）後現在才是真正的開始！」