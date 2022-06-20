F1．加拿大站｜韋斯達賓有驚無險贏第6冠　角田裕毅炒車掀高潮

F1加拿大站，力爭衛冕世界冠軍的紅牛車手韋斯達賓，主要勁敵陸克萊在尾位起步，艾法托利車手角田裕毅中後段炒車引發安全車，令賽事再度掀起高潮，「韋少」力抗辛斯的挑戰，結果贏得今年第6個分站冠軍。



相隔一周，由阿塞拜疆巴庫飛往加拿大的蒙特利爾，上演今年第9個F1分站。紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）排頭位起步，他的爭標主要對手﹑法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）因為更換戰車的動力系統，尾位起步，排在身邊竟然是老將艾朗素。

排位賽雨戰意外不斷 咸美頓不敵艾朗素卻心滿意足

韋斯達賓甫起步已經先行一步，首圈完成時已拉開1秒差距，可惜「韋少」的隊友佩雷斯疑因引擎問題，無奈地在第9圈退出，賽會出示「虛擬安全車」（Virtual Safety Car，簡稱VSC），韋斯達賓把握機會進入維修站換胎，其後韋少繼續擴大領先優勢。原本在有分位置的米克舒密加，第20圈步佩雷斯的後塵退賽，「VSC」再度出動。

佩雷斯早段疑因引擎問題而退賽。（F1 Twitter截圖）

艾法托利的日本車手角田裕毅，疑因煞車系統問題，直接撞向場外的防撞攔，賽會終於出動安全車，當時帶頭的辛斯隨即換胎，領先位置讓給韋斯達賓，同時為今站增添變數。

角田裕毅中後段炒車，令今仗再添變動。（F1 Twitter截圖）

賽事在第56圈重開，辛斯以新胎從後努力追趕韋斯達賓，更一度收窄至1秒內的距離，能夠從後開「DRS」，可惜「得個追字」，追近卻未能爬頭，結果韋斯達賓力保領先，以0.993秒之差率先衝過終點，贏得今年第6個分站冠軍。尾位起步的陸克萊，最終以第5名完賽。

韋斯達賓有驚無險贏得今仗第6個分站冠軍，繼續在車手榜領放。（Getty Images）

紅牛再下一城，自意大利伊莫娜站起，繼續6場拿下分站冠軍，而韋斯達賓繼續在車手榜擴大優勢，以175分高踞榜首，以46分領先次席的佩雷斯。

韋斯達賓賽後接受訪問時透露，今站贏得絕不輕鬆，「最後幾個圈十分刺激，我看到辛斯不斷在後方力追﹑充電﹑力追﹑充電，不斷交替，我需要用盡所有努力去保住領先，但這幾個圈十分過癮。」

咸美頓腰痛竟反噬平治？新安全規例勢有利紅牛爭標

韋斯達賓力抗辛斯來襲，助紅牛連續6站稱霸。（Getty Images）

加拿大站前10名：

冠軍：韋斯達賓

亞軍：辛斯

季軍：咸美頓

第4位：佐治羅素

第5位：陸克萊

第6位：奧干

第7位：保達斯

第8位：周冠宇

第9位：艾朗素

第10位：史杜爾



今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

更多F1相關報道：