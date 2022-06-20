法甲｜施丹自認教波熱情不減　傳為一支球隊拒絕PSG邀請

巴黎聖日耳門一直希望邀請施丹執教，但法國傳媒稱，施丹已經拒絕PSG，因為他想在今屆世界盃後接掌法國國家隊。



盛傳PSG打算解僱教練普捷天奴，之後聘任賦閒一年的施丹為帥，但法國傳媒《RMC Sport》指施丹已經拒絕PSG。49歲的施丹最希望執教法國國家隊，他不打算今夏接手任何球會，而是靜待到卡塔爾世界盃後做法國主帥。施丹去年離開皇馬，之後未有執教。

施丹去年離開皇馬後，有一年未有再教波。（Getty Images）

施丹早前在訪問表示，他仍然想繼續教波，他說：「問我做教練能否繼續有貢獻？有，還有很多，至少都有一點。我想繼續行這條路。我想繼續下去，我仍然有團火，對足球還有激情。」

傳PSG看中尼斯的加迪亞。（Getty Images）

遭施丹拒絕後，PSG將目標放在尼斯主帥加迪亞（Christophe Galtier）身上。55歲的加迪亞在法甲打滾多年，之前教過聖伊天及里爾，3次當選法甲年度最佳教練。報道指，加迪亞與尼斯的合約尚餘兩年，尼斯要求PSG付出800萬至1000萬歐元買斷加迪亞，但PSG不願支付多於500萬歐元，相信兩間球會需要談判。