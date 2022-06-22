足球轉會｜盧卡古為返國際米蘭不惜一切 中國班主加入談判成關鍵
撰文：顏銘輝
出版：更新：
國際米蘭同意借用車路士前鋒盧卡古一季，支付800萬歐元租借費。
英國《BBC》報道了這宗轉會，相信快將落實。29歲的比利時前鋒盧卡古，去年8月以9750萬鎊高價從國米加盟車路士，當時打破了球會紀錄轉會費，但他在車路士上季過得不太如意，今夏欲離隊。
不過，受限於國米本身的財政情況，難以負擔得起盧卡古在英超的人工，但據了解盧卡古為重返國米甚至願意減薪。國米主席張康陽周一參加談判，被視為推動這宗轉會的關鍵一步。
盧卡古在2014年以2800萬鎊離開車路士，轉投愛華頓，輾轉下去到國米，以主力射手為國米贏得20/21球季的意甲冠軍。去年夏天，他重返車路士，簽約5年，想不到一季後又重返國米。他上季為車路士各項賽事攻入15球，只計英超的話就26次上陣入8球。
英超轉會︱曼聯終有今夏第一簽 不是迪莊而是阿積士小將轉會情報︱阿仙奴驚傳出價買莫拉達 勢搶贏拉芬夏未放棄耶穌仔轉會情報︱曼城翼鋒史達寧下一站首選車路士 盧卡古勢重返國米巴塞曼城8月辦慈善賽上演師徒大戰 哥迪奧拿回應貝拿度施華轉會足球轉會｜朗拿度靠關係羅致巴西二閘 皇馬巴塞功臣齊投升班馬？足球轉會｜沙拿勢步文尼後塵明年離隊 利物浦無法答應加薪要求足球轉會｜盧卡古回歸意甲在望 意媒揭國米車路士已達成共識