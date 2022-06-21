轉會情報︱阿仙奴驚傳出價買莫拉達　勢搶贏拉芬夏未放棄耶穌仔

近日在轉會市場動作密密出手的阿仙奴，被指接近完成收購列斯聯翼鋒拉芬夏之際，驚傳向馬德里體育會出價買入西班牙前鋒莫拉達。

槍手一直視曼城前鋒加比爾捷西斯為轉會首選，卻突然傳出收購莫拉達，消息相當震撼之餘，被指尚未放棄「耶穌仔」。



阿仙奴驚傳收購莫拉達。（Getty Images）

意大利足球轉會消息網站Tuttomercatoweb指出，阿仙奴為增加前鋒火力，已向馬體會出價收購莫拉達。這位29歲前鋒效力車路士期間表現「有目共睹」，差勁得被得球迷冠以「敗家仔」之名，先借後買回到馬體會，卻未再為球隊上陣，過去兩年均在祖雲達斯度過，不巧的是，這支意甲班霸罕有地連續兩季失落聯賽冠軍，而且同樣只得第四。

失去兩大前鋒奧巴美揚和拿卡錫迪的阿仙奴，今夏在轉會市場以前鋒為優先目標。他們早前已買入兩個巴西小將提升後備力量，日前再從波圖以3500萬歐元羅致葡萄牙U21隊長法比奧韋拉，與這位左路進攻球員簽約5年。此外，一度接近離隊的前鋒小將尼基迪亞（ Eddie Nketiah ），回心轉意簽長約留隊。不過這些相信都只是「前菜」，尚有好戲在後頭。

阿仙奴被指有望搶贏拉芬夏。（Getty Images）

列斯聯巴西翼鋒拉芬夏受到多支球隊虎視眈眈及出價，他首選加盟巴塞隆拿，可是這支西甲豪門財困下無力出手，變成英超列強之爭。阿仙奴以外，利物浦、曼聯、熱刺和車路士均有興趣，來自西班牙的消息指，阿仙奴有望搶人成功。

西班牙《體育報》稱利物浦同樣有向拉芬夏提出合約，可是條件不及阿仙奴。「轉會達人」、意大利記者羅曼奴稱，巴塞已跟拉芬夏達成協議，與列斯聯之間卻未達共識。阿仙奴直接找上列斯聯，車路士和熱刺一直有接洽，轉會費預計為6500萬至7500萬歐元（約5575萬至6433萬英鎊）。

追逐拉芬夏的同時，阿仙奴繼續力搶加比爾捷西斯。「耶穌仔」與曼城只剩下一年合約，標價仍高達5000萬英鎊。槍手首次出價約3000萬英鎊已被曼城拒絕，正預備再次出價。足球消息網站Goal指出，阿仙奴今次出價連同表現相關附帶獎金條款，會較接近曼城估價，被指有望得到這位巴西25歲鋒將。

阿仙奴積極為前線擴軍，簽入法比奧韋拉後，全力搶入拉芬夏和加比爾捷西斯，因此再傳出收購莫拉達，實在令人出乎意料。值得留意的是，Tuttomercatoweb的消息向來不算準確，是「流料」的機會不低，而且祖雲達斯仍希望正式將他簽入。