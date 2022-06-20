足球轉會｜盧卡古回歸意甲在望　意媒揭國米車路士已達成共識

盧卡古上年夏天再度登陸英超，豈料同樣失敗收場，這名比利時前鋒已經要求離隊，目的地正是舊東家國際米蘭。根據意大利傳媒消息，兩間球會終達成共識，這宗交易只等待一男子的首肯。



盧卡古（Romelu Lukaku）上年夏天載譽回歸英超，以天價轉會費重投車路士，季初曾有亮眼表現。其後卻禍從口出，接受訪問時坦言不喜歡杜慈的戰術，引起隊中一輪爭議，盧卡古亦愈踢愈沉，英超入球荒長達5個多月。

盧卡古的「唔高興」言論一出，似乎已經為再次離隊埋下伏線，意大利傳媒多次傳出這名比利時球星有意重回國際米蘭，但國米的財政狀況一般，最多只能以借將身份重返聖西路。

車路士盧卡古一心重返國際米蘭 拜仁勢再加碼買文尼

盧卡古返回車路士，同樣失敗收場。（資料圖片／Getty Images）

車路士與國際米蘭早前就盧卡古的交易再度談判，仍舊在借用費方面膠著，車路士索價1000萬歐元，但國米只願付500至600萬歐元。

意大利《天空體育》記者Gianluca Di Marzio透露，盧卡古的交易終有突破性發展，國米願意滿足車路士的要求，支付1000萬歐元的借用費，另加獎金。為了促成轉會，盧卡古亦準備減薪。

盧卡古回歸國際米蘭在望，距離完成交易僅一步之遙，這名意大利記者表示萬事俱備，只差班主張康陽的首肯，只要這名中國班主開綠燈，盧卡古便能重回國米。

車路士國米盛傳已達成共識，盧卡古回歸在望。（資料圖片／Getty Images）

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