英超轉會︱曼聯終有今夏第一簽　不是迪莊而是阿積士小將

曼聯易帥後，夏季轉會窗屢吃檸檬，遲遲未能增兵。最新消息指，紅魔鬼有望簽入今個轉會窗首個球員。

這個新兵不是傳聞已久的巴塞中場法蘭基迪莊，而是來自主帥坦赫格的舊東家阿積士旗下一個22歲新星。



阿積士前鋒安東尼被指即將加盟曼聯。（Getty Images）

曼聯高層被指已飛往荷蘭，完成收購阿積士翼鋒安東尼馬菲奧斯（Antony Matheus dos Santos）的交易。這位巴西新星在坦赫格麾下連續兩季為阿積士贏得荷甲冠軍，上季攻入12球和取得10次助攻。

安東尼已入選巴西大國腳並9次上陣，曼聯已預備出價4000萬英鎊將他收歸旗下。當坦赫格轉投曼聯時，安東尼在Instagram深情感謝他，「我想多謝你教識我的一切，只要你需要我，我必定會一直支持你。」坦赫格接掌紅魔後，赫然發現在轉會市場綁手綁腳，難以簽入心目中的球員，安東尼被指會樂意追隨恩師步伐，成為曼聯今夏首簽。

安東尼有望追隨坦赫格，成為紅魔新一員。（Getty Images）

曼聯不斷出手

坦赫格希望買入5名新球員，安東尼勢成第一人。法蘭基迪莊的收購正在進行，惟進度緩慢。巴塞拒絕曼聯6000萬歐元轉會費另加1000萬歐元獎金條款首次出價，紅魔正準備加碼再出價。他們早前已向丹麥中場艾歷臣提供合約，消息指，曼聯同時收購迪莊和艾歷臣並無矛盾，坦赫格兩人都想要，但艾歷臣被指希望留在倫敦。

葡萄牙報章《O Jogo》報道，曼聯出價5500萬英鎊收購巴西前鋒艾雲尼臣（Evanilson），已被波圖拒絕，紅魔正計劃再次出價收購這位22歲新星。此外，曼聯同時希望收購一個中堅，以達到陣容年輕代的目標。