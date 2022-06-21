轉會情報︱曼城翼鋒史達寧下一站首選車路士　盧卡古勢重返國米

曼城翼鋒史達寧拒絕球會新合約，引來多家豪門注視，最新消息指，他首選另一英超球隊車路士。藍月亮叫價企硬6000萬英鎊，車路士有信心成功買人。

藍軍仍就外借盧卡古與國際米蘭討價還價，有消息指老闆張康陽叫停談判，惟外界相信這位比利時球星重返意甲之期不遠。



曼城翼鋒史達寧希望轉投車路士。（Getty Images）

史達寧與曼城只剩下最後一年合約，Sky Sports消息指出，藍月亮為他標價6000萬英鎊，車路士則認為，參考同樣明年約滿、利物浦前鋒沙迪奧文尼轉投拜仁慕尼黑的例子，3500萬英鎊左右的價錢較為合理。

不過文尼已屆30歲，史達寧到今年底才28歲。消息又指出，車路士主帥杜慈非常喜歡史達寧，並相信他較盧卡古更適合藍軍踢法云云。史達寧339次為曼城上陣，攻入131球，他曾是球隊鐵打主力，上季開始不再是必然正選。

史達寧希望借轉會保證上陣機會，力爭英格蘭正選。（Getty Images）

史達寧在牙買加出生，5歲時與母親移民英國，住在倫敦。他是另一支西倫敦球會昆士柏流浪青年軍出身，15歲時轉投利物浦，因此對倫敦擁有特別情感。Sky Sports記者Mark McAdam提到，「史達寧只想踢足球」，他希望成為球隊正選，「我們都知道世界盃臨近，而史達寧上季並非曼城必然正選，對修夫基和史達寧來說，保證上陣機會最令他們感到興趣。」

與曼聯一樣，車路士今夏在轉會市場仍未有着落，難免令球迷擔心， 新老闆托德波里（Todd Boehly）親自坐鎮這宗重點交易，勢為新班主的未來大計注入強心針。

盧卡古重返國米遇上阻礙。（Getty Images）

另一邊廂，盧卡古外借國米一事，仍在討價還價階段。《新浪體育》引述《競技網》消息指，雙方就借用費方面尚有300萬歐元差距，加上老闆張康陽對負擔盧卡古全數人工有疑慮，已叫停談判。

國米高層正努力游說張康陽，希望他回心轉意。惟不同消息渠道一致認定，盧卡古重返國米只是時間問題。