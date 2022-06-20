足球轉會｜朗拿度靠關係羅致巴西二閘 皇馬巴塞功臣齊投升班馬？
撰文：顏銘輝
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由朗拿度做班主的華拉度列下季重返西甲，他希望憑人脈關係幫球隊羅致到巴西兩大後衛丹尼爾及馬些路。
西班牙《馬卡報》及英國《每日鏡報》等引述巴西傳媒《UOL Esporte》，巴西名宿朗拿度希望將丹尼爾及馬些路帶到華拉度列。朗拿度跟兩人都是老友，希望兩人的加盟既可提升球隊實力，也能增強華拉度列的知名度。報道還稱，兩人的人工絕非問題。
39歲右閘丹尼爾去年以自由身回到巴塞，今夏不獲續約，第二度離開巴塞，據講得到包括法林明高在內等巴甲球會青睞。34歲左閘馬些路今夏結束16年皇家馬德里生涯，變成自由身球員，據報AC米蘭對他有興趣。
儘管有朗拿度這層關係加持，但華拉度列要簽入丹尼爾及馬些路也有難度，因為兩人都想爭取代表巴西參加世界盃，渴望保持最佳的競技狀態及表現。
「大哨」朗拿度在2018年9月入主華拉度列，成為球會的大股東。雖然華拉度列在一年前從西甲降班，但一季後馬上憑西乙亞軍，獲得重返西甲的資格。華拉度列在新球季將與基羅納及艾美利亞一起升上西甲。
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