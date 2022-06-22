麥巴比留隊並非為錢也無權　PSG主席指皇馬開出條件更豐厚｜法甲

巴黎聖日耳門主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）接受訪問，大談基利安麥巴比留隊的內幕，他表示皇家馬德里向麥巴比開出的條件比PSG還優厚，所以麥巴比留隊並非為錢，而是對PSG在足球上的計劃感興趣。艾卡利法指去年夏天拒絕了皇馬1.8億歐元，因為他相信麥巴比會留下來。他還強調麥巴比從沒干涉更換教練及球員買賣等體育上的決策。



艾卡利法接受西班牙《馬卡報》的訪問，被問到麥巴比今夏拒絕皇馬，續約PSG多3年時，這位PSG主席：「我非常尊重皇馬，他們是偉大的球會，但第一件事是，基利安從來不是因為錢而續約。皇馬開出的條件比我們更豐厚。他是我們的球員，他收到皇馬以及來自英格蘭的邀請，但他最終選擇了PSG，而我們去到最後一刻才跟他及他的家人談論錢。」

巴黎聖日耳門主席艾卡利法表示，麥巴比留隊並非為錢。（Getty Images）

「基利安首先對這個計劃有興趣，認同足球及體育方面。他是巴黎人，也是法國人，他想留下來代表他的城市、國家及球會。人們對他的批評是不公平的。對他來說，錢不是最重要的，他想贏，渴望參與一項體育計劃。」

對於麥巴比何時改變主意決定留隊，艾卡利法表示在一年半前已經肯定這位法國前鋒不會離開。他說：「我不知皇馬說了什麼，幾日還是幾個月。我只知道在18個月前就知道麥巴比想留下來。我聽聞過皇馬說，麥巴比想效力皇馬，但這個不是事實。」

麥巴比原本今夏約滿PSG，勢以自由身投皇馬，但最終他決定續約留隊。（Getty Images）

「我們現在談一談皇馬上次提出的條件，就在上個夏天，他們開出1.7到1.8億歐元。皇馬這次的開價，加上向麥巴比提出的薪金，比我們的還要好。我拒絕了這份1.8億歐元的報價，我身邊信任的人都認為我瘋了，因為麥巴比會免費離隊，但我決定這樣做，是因為我知基利安會留下，我很了解他及他的家人，我知道他想要什麼。基利安很認真及專業，他很想贏，並不在意金錢。我明白皇馬會很失望，但這樣說麥巴比並不公平。」

有傳麥巴比留隊其中一個條件是參與球會決策，有決定教練及隊友去留之權。艾卡利法澄清：「我很想講清楚一點，麥巴比從未干涉過體育上的任何決定，包括教練、球員或者其他事情。他只想贏。事實上，他的確有為我們的計劃提供意見，因為他想贏，但之後沒有再參與了。他想的是參加比賽。如果他有東西要告訴我們，這是因為他認為那些意見對球會最有利，但他跟住再沒有參與規劃。」