足球轉會｜沙迪奧文尼首次解釋投拜仁原因　透露婉拒其他球會邀請

利物浦前鋒沙迪奧文尼即將加盟拜仁慕尼黑，他昨日完成體測，並穿了拜仁的上衣為球迷簽名。這位30歲塞內加爾射手向德國傳媒表示，當收到拜仁邀請時馬上感到興奮，拒絕其他球隊，並指加盟拜仁是個正確的決定。



文尼接受德國《圖片報》訪問，承認拜仁的計劃令他難以拒絕。他說：「當經理人第一次告訴我拜仁有興趣時，我馬上感到興奮。我已經見到自己的未來了。這是世界上其中一間最大的球會，這支球隊一直為爭奪所有錦標而戰。故此對我來說，這是非常好的建議，來這裏是個正確的決定。」

文尼承認拜仁並非唯一一間追逐他的球會，他說：「經理人告訴我，還有其他球會詢價，這是正常交易的一部分。不過，當拜仁向我展示他們的計劃後，我感覺已下決定。我想成為拜仁計劃中的一分子多於其他球會的。」英國傳媒報道，拜仁體育總監沙歷咸美錫親到英國拜訪文尼，向他講解拜仁的計劃。

利物浦同意拜仁第三度報價 射手沙迪奧文尼即將離隊

拜仁向利物浦兩度報價文尼遭拒，最後他們開出總值4100萬歐元的轉會費，令利物浦放人。文尼本身與利物浦尚餘一年合約，文尼希望以40萬鎊周薪續約，但被利物浦拒絕，所以決定離隊。

文尼結束效力利物浦的6年歲月。（Getty Images）

對於想不想再贏歐聯冠軍，他說：「所有足球員都想贏，我現在效力一支充滿競爭力的球隊。不過，現在說歐聯決賽還是太早，我甚至沒有跟新隊友合作過一場比賽。無論如何，我們會盡全力爭取入決賽。」

沙拿勢步文尼後塵明年離隊 利物浦無法答應加薪要求

文尼昨日到埗，接受體測，還穿了拜仁的上衣出來，為守候的球迷簽名，相信拜仁會在日內宣布這宗轉會落實。據報，文尼與拜仁簽約3年，周薪達36萬鎊。

有傳文尼的加盟是為了頂替盛傳離隊的羅拔利雲度夫斯基，他回應：「我不是那種會想這些事的球員。我現在為拜仁效力，我會與隊友合力，竭盡所能爭取錦標。」