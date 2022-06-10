足球熱話｜俄超球會出惡搞信嘲諷拜仁買文尼 曼聯無辜中槍
撰文：顏銘輝
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拜仁慕尼黑開出超現實的附加條款向利物浦收購沙迪奧文尼，引來俄羅斯球會莫斯科斯巴達的嘲諷，曼聯也躺着中槍！
俄超球隊莫斯科斯巴達在社交網站分享一封惡搞信，這是由拜仁寄給斯巴達的，內容是他們欲羅致斯巴達前鋒蘇保利夫。在這封明顯地用來嘲諷拜仁的假電郵中，拜仁開出總值超過4500萬歐元的轉會費。
不過，當中只有1000歐元基本轉會費，並有3項附帶條款。如果拜仁贏得歐洲歌唱大賽，會給斯巴達多1000萬歐元；如果曼聯贏得一項錦標，拜仁會給斯巴達多1500萬歐元；如果美斯加盟皇家馬德里，拜仁就再給2000萬歐元。
斯巴達擺明嘲諷拜仁對文尼的出價，之前有報道指，拜仁開出最高達3000萬鎊的報價，當中2350萬鎊為基本轉會費，如果拜仁在未來3季都贏得歐聯冠軍並且文尼連續3季贏得金球獎，拜仁會再付650萬鎊。這樣的條款被指超現實，難以達到。
然而，有網民認為，斯巴達這封針對拜仁的惡搞的電郵，對曼聯的「傷害」更大！因為當中的超現實條款竟然包括曼聯贏冠軍，暗指曼聯捧盃的難度及罕見程度拍得住美斯加盟皇馬。
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