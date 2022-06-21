足球熱話｜文尼用高薪改造貧困小村莊　「我想為大家帶來希望」

塞內加爾球星沙迪奧文尼（Sadio Mane）由利物浦轉會拜仁慕尼黑在即，傳聞將獲大幅加薪。

不過文尼一向不是財大氣粗的球星，出身小村莊的他獲得名氣和高薪後，大力回饋家鄉。



文尼在塞內加爾一條人口約2000人的小村莊班巴里（Bambali）出生和長大，他年幼時家鄉一窮二白，當地人生活極盡簡樸，一切基建欠奉，連醫院也沒有。

從小專注足球的文尼，就在村子裏的沙泥地踢波。今天的文尼在世界頂級豪門效力、贏過英超和歐聯，今年更帶領國家隊首度贏得非洲國家盃，在塞內加爾地位超然。他定期返回班巴里，大灑金錢興建各種基建設施，多年來愚公移山式將小村莊漸漸改造成小城市。

沙迪奧文尼（右）是塞內加爾人心目中的英雄。（Getty Images）

專門報道非洲消息的媒體African Facts Zone指，文尼早年先花費約45.5萬英鎊在當地建造醫院，再以約25萬英鎊興建免費入讀的中學，並鋪設4G網絡，其後再加入油站及郵局。另外，班巴里每個家庭每月都獲得他70歐元補助，在市內高中表現最出色的學生，每人可獲得手提電腦及400美元獎金，他同時亦為村內所有兒童提供免費的運動服裝。

這些設施也絕非只服務班巴里，報道指，最近落成的醫院可服務周邊34條村莊，文尼日前回鄉亦專程視察醫院的設備，及主持油站的開幕儀式。

A video of Sadio Mane's projects in his village, Bombali



• He has opened the fuel station



• He inspected equipment at the £455,000 public hospital he built, which will serve 34 villages



• The £250,000 free public secondary school he built. pic.twitter.com/jHOsWNNUJ5 — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 20, 2022

文尼曾在紀錄片《文尼：塞內加爾製造》（Sadio Mane: Made in Senegal）中透露，父親在他7歲時因病離世：「當時我正準備落場比賽，然後我的表哥突然來找我說，沙迪奧，你的爸爸去世了。我回應道，真的嗎？你在開玩笑吧？當時我真的無法理解這件事。」

文尼指出，其父在去世前數個月已病倒，但因為村內沒有醫院，而無法及時治理，「當時我們靠傳統草藥紓緩他的病情，那只有效了幾個月，之後便復發了，然後藥變得沒用，班巴里也沒有醫院，當時家人嘗試把他帶到隔鄰的村莊看看有沒有人能救他，可惜沒有。」

文尼當時說，自己年幼時父親常言道以他為榮，「我爸爸是一個心地善良的人，他的離世對我和對所有家人都有很大影響，當時我已決定要盡力去幫助我的母親。」

他最終成功將這目標付諸實行，令家人以至村民的生活都得以改善，「我記得我的姐姐也是在家出生的，因為村裏沒醫院，這情況令大家都很困惱，所以我就想建一所醫院，去給予大家希望。」