羽毛球．印尼公開賽｜李梓嘉4強不敵安賽龍　與駱建佑對決成經典

撰文：葉詩敏
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男子羽毛球再有經典之戰，馬來西亞一哥李梓嘉雖在今日的印尼公開賽4強戰，遭安賽龍淘汰出局，惟在昨日的8強驚險擊敗他從小到大的強敵駱建佑，二人對決的精彩表現備受《ESPN》狂讚，稱該仗為「史詩等級的8強戰」。

李梓嘉在8強的新加坡對手駱建佑，原是馬來西亞人，與同期的李梓嘉由11歲起就在大馬的分齡賽上競爭，亦敵亦友的二人後來卻分道揚鑣，各為夢想而戰。駱建佑在18歲那年接受新加坡的招攬入籍，並在去年一舉為新加坡奪得該國首個世錦賽冠軍。

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李梓嘉（左）在印尼公開賽8強硬撼自兒時便成為對手的駱建佑。（美聯社）

在馬來西亞人民批評羽總發展不足讓人才流失的同時，等待該國史上世錦賽首金的大馬，把希望都寄託在「一哥」李梓嘉身上。

昨日兩人大戰3局，頭頂世界冠軍光環的駱建佑，在決勝局一度以20：19先取得賽末點，卻被頂住壓力的李梓嘉化解，最終後者更以22：20反勝，二人合演了精彩緊湊的一仗。

李梓嘉（右）自小便與駱建佑在馬來西亞的分齡賽競爭，長大後卻分別成為了大馬與新加坡的領軍人物。（Twitter）

賽後李梓嘉稱讚對手：「很開心今天（昨天）能贏球，因為駱建佑已恢復他的信心和狀態，從上周印尼大師賽起，他的狀態就非常好。」他續說：「我們的風格類似，特別是進攻都是我們的強項，能取下最後幾分，必須歸結於保持專注、減少非受迫性失誤。」

鏡頭更拍下李梓嘉在賽後於球網下方向亦敵亦友的駱建佑致意，「賽後我告訴建佑，這場比賽我是非常幸運的一方，一場比賽總會有贏家和輸家。」

狀態大勇的李梓嘉殺入4強硬撼安賽龍。（美聯社）

4強遭安賽龍反勝

李梓嘉殺入今日的4強戰，面對世界球王安賽龍，他在首局初段已取得領先下，以21：19先拔頭籌；次局卻讓站穩陣腳後、展開反撲的安賽龍連番進攻得手，以11：21遭追平局數。

決勝第3局，李梓嘉在調整後重拾節奏，初段稍領先7：5，其後被安賽龍數度追平並反超前20：18，李梓嘉力追至20：20後以一記強力殺球反超21：20，安賽龍極速追平，惟李在關鍵時刻連續失誤，球擊落網後再打出界，終以21：23吞敗，無緣決賽。安賽龍將在明日與中國趙俊鵬或印度Prannoy Kumar的勝方爭冠。

安賽龍在4強反敗為勝，激動慶祝。（美聯社）
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