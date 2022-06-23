長池世錦賽｜何甄陶50自初賽止步　同場「新水神」積素突宣布退賽

長池世錦賽第6日賽事，兩名香港紀錄保持者何甄陶與林昭光，今日（23日）在50米自由泳與100米蝶泳初賽分途出擊，未能晉級。



香港首位達到奧運A標男泳將、東京奧運代表何甄陶（Ian）日前因肌肉疲勞，冀為主項50自保留體力爭逐晉級而棄戰100自，今日他在50自初賽亮相，何甄陶最終以22.32秒取得小組第6名，未能刷新個人保持的21.97秒港績，總成績列第23名下，未能躋身準決賽。

何甄陶未能在主項50自刷新個人最佳時間。（資料圖片）

Ian同組原有「新水神」積素（Caeleb Dressel）一起競逐，惟後者因健康問題而宣布退出今屆世錦賽，無緣創下單屆8金的神紀錄。

他在今屆賽事已奪得4X100自與50蝶共兩面金牌，卻在賽事第5天以未指明原因的健康問題而退賽。美國隊在周三發出的聲明中指：「在與積素以及其教練商討後，決定讓他退出世錦賽，我們的首要任務永遠是運動員的健康，我們將繼續為積素提供快速恢復所需的任何幫助。」

「新水神」積素突然退賽。（Getty Images）

此外，日前出戰4×100男女混合泳初賽的林昭光，相隔一日後再戰100米蝶泳，手持53.40秒香港紀錄的他，最終游出54.77秒列小組第8，總成績列第45無緣準決賽。

林昭光去年刷新100蝶香港紀錄。（資料圖片／楊宇翹攝）

港隊明日將有女飛魚鄭莉梅出戰50米自由泳初賽，以及3項（50、100、200米）香港背泳港績保持者劉紹宇，於50米背泳登場，爭取晉級。