網球｜細威強勢復出打女雙作熱身　強勁發球闖伊斯特本網賽4強

溫布頓網球錦標賽即將在27日展開，不少球手在伊斯特本網賽作最後熱身，強勢復出的「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），在女雙次輪擊敗中華台北好手詹皓晴與日本球手青山修子組合，成功闖入4強。



40歲的「細威」傷癒復出寶刀未老，與突尼西亞名將Ons Jabeur組成女雙出戰伊斯特本網賽，為溫網作熱身，首圈以2：6、6：3、13：11擊退對手晉級後，昨日在次圈對上中華台北詹皓晴與日本拍檔青山修子，細威在第二盤面臨對手的破發點時更連續打出「Ace」化解危機，最終僅花1小時便以6：2、6：4直落兩盤輕取對手。

「細威」莎蓮娜藉強勁的發球連贏對手。（Getty Images）

伊斯特本網賽是大滿貫賽女單23冠得主細威自去年溫網淚灑球場退賽以來的首個賽事。她在昨日首圈與拍檔Jabeur力戰3局擊敗西班牙的Sara SorribesTormo與捷克Marie Bouzkova組合，惟球技略顯生疏。

今日她已從中調整，於復出第2戰打得更有過去的架勢。細威在賽後記者會坦言，自己在復出計劃上「真的就是順其自然」，還稱她在重返巡迴賽「絕對」曾陷入自我懷疑的時候，「我不急，大腿後肌受傷只能慢慢來，我之後不會急住做出決定。」

莎蓮娜威廉絲愈戰愈勇，力爭在溫網取得佳績。（Getty Images）

被問到是否預期可以一直比賽至明年時，她直言不知道並沒有辦法回答這個問題，「但我熱愛網球，我熱愛比賽，要不然我怎麼會上場打球呢？但我也熱愛球場以外的事物，我創立『Serena Ventures』去投資新創公司，這也很有趣。」

近年常受傷患困擾的細威，在養傷期間的女單世界排名已跌至1200名以外，擁有23座大滿貫冠軍、包括溫網7冠的她，先在伊斯特本網賽復出熱身，將以外卡身分再戰溫網。她自2021年溫網首圈因傷退賽後，便沒再參加任何一場WTA巡迴單打賽，若她在溫網贏得生涯第24座大滿貫冠軍，將會追平澳洲傳奇確特（Margaret Court）的紀錄。