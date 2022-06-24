英超｜蘭歷克唔做曼聯顧問原因曝光 坦赫格拒絕面談交接領隊工作
撰文：顏銘輝
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體育傳媒《ESPN》披露，蘭歷克辭任曼聯顧問，因為新帥坦赫格不願與他合作，另外蘭歷克跟曼聯簽署了保密協議。
蘭歷克上季中接手曼聯，出任看守領隊，帶到季尾，合約還訂明，完成看守領隊任期後，他會轉任顧問兩年。然而，在球季完結後一周，曼聯宣布蘭歷克不會當顧問，專注執教奧地利國家隊。
《ESPN》的消息源稱，蘭歷克本身打算跟坦赫格好好合作，與他見面交談，並交接領隊的工作。不過，坦赫格抗拒與蘭歷克合作，還拒絕見面，只願意透過電話交流。
同時，消息告訴《ESPN》，曼聯高層對蘭歷克愈來愈不滿，包括他的言論，尤其是他曾表示今夏曼聯需要買10人。消息補充，曼聯要求蘭歷克在正式離隊前簽署保密協議。
蘭歷克在去年11月執教曼聯，在29場比賽中只贏得11場，最後一戰更以0：1不敵水晶宮。
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