轉會情報｜曼聯CEO約前輩高人共晉午膳　阿積士審慎放人拒被拆骨

曼聯的轉會消息由5月傳到6月尾，一直只聞樓梯響，今夏尚未簽入任何新球員。傳曼聯新帥坦赫格視效力巴塞隆拿的舊將法蘭基迪莊為頭號目標，但兩間球會一直未談妥轉會費，進度膠着。坦赫格還希望從阿積士簽入一些舊部，但都困難重重，據報阿積士要求曼聯只能選購一人，避免球隊被拆骨。有傳媒影到曼聯行政總裁李察阿諾特與前輩高人大衛基爾一起吃飯，難道在請教對方如何談轉會？



英國傳媒影到，李察阿諾特（左）與大衛基爾見面。（網上圖片）

英國《太陽報》報道，今年升任曼聯行政總裁的李察阿諾特，跟一位高人在一間意大利餐廳用膳。那位高人是前曼聯行政總裁大衛基爾。大衛基爾在1997年加入曼聯，做過10年行政總裁，到2013年費格遜退休時他也一起離開，他在英格蘭足總、歐洲足協都有任職，在球壇打滾多年，人脈非常廣。在大衛基爾在曼聯工作期間，球會9次贏得英超及兩度歐聯封王。

大衛基爾在任CEO期間與費格遜合作無間。（Getty Images）

李察阿諾特日前放下身段，與一班到他家門抗議的曼聯球迷見面，詳解球迷的疑問與不滿，態度相當親民。在酒吧密會球迷後數日，他就相約大衛基爾吃飯，會不會順道請教對方幾招？

阿諾特日前到酒吧會見球迷，片段在社交媒體廣傳。（Twitter）

以李察阿諾特及足球總監梅圖為首的團隊，最近在轉會市場停滯不前，遲遲未簽到新兵。曼聯及巴塞已經就迪莊的轉會拉鋸一個月，未有進展；同時又向自由身的基斯甸艾歷臣開出合約，等候對方考慮。曼聯還向新帥坦赫格的老東家阿積士埋手，但又碰壁，心頭好後衛祖利安添巴為了穩固荷蘭國家隊的席位踢世界盃，拒絕夏天轉會。曼聯也看中阿積士前鋒安東尼馬菲奧斯及添巴的中堅拍檔利辛度馬天尼斯。

曼聯領隊坦赫格視法蘭基迪莊為頭號目標，兩間球會就轉會費拉鋸多時。（Getty Images）

曼聯還希望羅致自由身的艾歷臣。（美聯社）

英國《每日鏡報》披露，阿積士不會讓曼聯拆骨，要求曼聯只能二選一，他們只會放安東尼或馬天尼斯。阿仙奴同樣有意羅致阿根廷後衛馬天尼斯，之前開價3000萬鎊遭拒，若果曼聯想買，必定要開出高於這個價錢，至於阿積士對安東尼的心理價位就超過5000萬鎊。

曼聯求購添巴「食檸檬」，轉目標到利辛度馬天尼斯。（Getty Images）

雖然阿積士行政總裁雲達沙是曼聯名宿，兩間球會關係幾好，但阿積士不希望太多球星在同一個轉會窗離開。阿積士本身今夏已有中場賴恩格雲貝治及後衛馬沙拉奧轉投拜仁慕尼黑，前鋒施巴斯坦賀拿勢以3000萬鎊轉投多蒙特，若果再讓曼聯買多兩人，就會一次過流失半隊正選。此外，阿積士也非財困等錢用，穩定有歐聯踢，他們近4季靠賣人已經有超過3.5億鎊的收入。