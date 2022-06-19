英超轉會︱艾歷臣希望留在倫敦　曼聯又食檸檬增兵再遇挫折

曼聯日前被指向回復自由身的基斯甸艾歷臣開出合約，最新消息指出，這位丹麥中場傾向留在倫敦，變相贈紅魔鬼一隻大檸檬。

沒有比較，沒有傷害。正當曼聯仍未買入任何球員，英超一眾對手曼城、利物浦、熱刺以至阿仙奴已紛紛「入章」，快手買入新球員，亦有部分已屆洽談後段，令紅魔轉會部門更形失色。



艾歷臣希望留在倫敦，曼聯又食檸檬。（Getty Images）

未買到迪莊 兩頭唔到岸

曼聯遲遲未買到今夏頭號收購目標法蘭基迪莊，他們向巴塞開出的6000萬歐元轉會費加1000萬歐元附帶條款首次出價已遭拒絕，消息指他們預備加碼再開出7000萬+1000萬歐元，目前雙方尚在討價還價階段。

上星期紅魔被指向艾歷臣開出合約。30歲的艾歷臣在歐洲國家盃期間心臟病發，逃出鬼門關後做了個大手術，之後康復進度良好，上季中與英超升班馬賓福特簽約半年。復出後盡顯級數，體能和狀態亦漸入佳境，他上陣的11場英超賓福特獲得7場勝仗，不單助球隊護級成功，還取得不俗的第13位。由於他與賓福特的合約，6月30日便屆滿，即將回復自由身可免費加盟任何球隊。

曼聯仍努力斟介巴塞中場法蘭基迪莊。（Getty Images）

曼聯今夏狂食檸檬

即使身上裝有心臟起膊器，不能在意甲繼續球員生涯，仍有不少大球會密切關注他的動向。賓福特已開出合約希望他留下來，外界預期他曾效力7年的熱刺會向他招手，不料率先找上他的是曼聯。

體育網媒The Athletic最新消息指出，「我們打聽到，艾歷臣希望留在倫敦。因此這是續簽賓福特或重返熱刺之間二選一。」如果屬實，即是說曼聯將又一次失望而回。他們之前表示有興趣的四大中場球員迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯、比寧咸和米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）因不同原因觸礁，前鋒目標紐尼斯最終選擇利物浦，放棄人工更高的曼聯。

達雲紐尼斯選擇利物浦，放棄曼聯。（Twitter）

熱刺領隊干地從未掩飾對艾歷臣的欣賞，即使他執教國際米蘭期間，曾一度將對方放入雪櫃，及後加以重用，成為2020/21球季國米重奪意甲冠軍關鍵一員。熱刺新一季重獲歐聯資格，一直有信心能將艾歷臣帶回來，只是現階段尚未見到他們出手。

賓福特方面早前已向艾歷臣開出一紙長約，至今未獲回覆。領隊法蘭克上周曾跟艾歷臣共晉晚餐詳談，球會希望丹麥球星盡快給予答案，可是艾歷臣仍在考慮之中。