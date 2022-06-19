英超｜曼聯CEO酒吧密會球迷片段瘋傳　大談轉會進度：錢不是問題

曼聯連年戰績不佳，在今個轉會窗仍未有成功收購，球迷對班主格拉沙家族的多年不滿已達頂峰，本來計劃今周末再度舉行「反格拉沙示威」，未料曼聯CEO理察阿諾特（Richard Arnold）竟主動到酒吧與球迷會面，更大爆一系列內部計劃。



多間英國媒體包括《The Athletic》報道，理察阿諾特獲悉有曼聯球迷計劃今周舉行反格拉沙示威後，在周六（18日）晚親自到位於有關球迷聚集的酒吧，與他們面談，幾位球迷偷偷拍下片段，在Twitter分享。

曼聯上季表現堪稱災難。（Getty Images）

片段中，阿諾特坦承近年花逾10億英鎊在轉會支出上卻沒有成績是「他X的噩夢」，「我們在球員身上花了10億鎊、在整個歐洲來說是花錢最多的球會，但我不滿意我們的位置，對我來說也不容易，也擔憂未來。我們他X的花了很多錢，而且一直花錢花得不好。我不是要為祖爾（球會主席祖爾格拉沙）辯護，他必需親自解答，但你們也講述了你們的觀點，我尊重這一點。」

理察阿諾特到酒吧會見球迷，片段在社交媒體廣傳。（Twitter）

不過，阿諾特聲言今季會繼續有充裕的轉會資金：「我們過去花了很多錢，今個夏天，領隊和足球總監是有足夠的金錢去用的。」有球迷以文字引述他指資金大約為2億英鎊，但未有影片佐證。

有球迷問及法蘭基迪莊的收購進度，阿諾特正面回應：「錢不是考慮因素，領隊想要他，我們也已做好了自己的工作，他是個出色的球員。（轉會費）是1億還是2億？我不知道，總簽下想要的人吧。難道你想由我去決定簽誰嗎？這不會令大家記起過往一些不好的事嗎？」

阿諾特指，簽入法蘭基迪莊「考慮的不是金錢」。（Getty Images）

另有聲稱在場的球迷指，阿諾特稱「兩個泄露（球會）秘密的人已經離開了」，但未有明言兩人是誰、身份是球員或職員，英國《鏡報》則列出「可疑名單」，包括6名早前約滿離隊的球員，包括：保羅普巴、連加特、尼曼查馬迪、李爾格蘭、桑馬達和卡雲尼。

流傳的影片也顯示阿諾特談及對曼聯的長遠計劃，包括興建新球場及訓練場，同時以此呼籲球迷不要對班主有太激烈的抗議行動：「未來為了能投資一個新球場、建造一個最新和最好的訓練場，我們要努力去吸引投資者，我要做自己想為曼聯做的事。現在我要為球會找更多資金，沒錢的話就建不了新球場。要錢就只能透過借錢或投資，也許你們不喜歡現在的班主，但那是我沒法控制的事。」

阿諾特的言論並非每個球迷都接受。（Getty Images）

「若要吸引新班主入主，要讓他們看到球迷是熱愛球會、氣氛是正面的，但去年是他X的噩夢，（球迷）每場比賽都（對球會）滿懷怨恨。」

不過不是所有曼聯球迷都買帳，一名球迷Gerry透過Twitter分享與阿諾特會面後的感想，直指對方所說的是「早已編好的演辭」：「全都是公關式的無理之辭，他的意思是我們若然批評贊助商，會影響資金來源，他是將曼聯當成一盤生意、而不是球會來營運，所以贊助商生氣的話就會影響他的工作，而他正在嘗試阻止這件事。」