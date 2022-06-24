英超熱話｜曼聯新隊長誰屬未有定案 般奴一個舉動贏民心
撰文：趙子晉
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曼聯隊長哈利馬古尼上季表現飄忽，盛傳坦赫格上任隨即商討隊長人選的問題，未知馬古尼會否被「搣柴」。
網上流傳一段片段，曼聯巴西雙子費特及阿歷士迪尼斯在訓練場外拍攝短片，然後把般奴費南迪斯攝進鏡內，這名葡萄牙中場的一個舉動，令不少曼聯直呼般奴就是下任隊長的最佳人選。
哈利馬古尼（Harry Maguire）上季表現偶有「蝦碌」，是不少「曼迷」的眾矢之的，英媒早前透露新帥坦赫格有意揀選新隊長，而馬古尼亦與「坦Sir」會面，試圖挽救隊長臂章。
縱然隊長臂章誰屬至今未有定案，最近網上流傳一段片段，為葡萄牙中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）增添不少分數。
曼聯的巴西雙子費特與阿歷士迪尼斯（Alex Telles）為巴西一間公司拍片宣傳，拍攝兩人的生活，當然少不了訓練的片段。二人在訓練基地外看到般奴，逗趣向對方打招呼，卻收到意想不到的回應。
般奴看到隊友「不務正業」，隨即大動肝火，就算有鏡頭也不介意，以葡萄牙文罵爆二人：「唔好咁啦！你哋係踢波㗎，唔係拍片呀！」，其後更爆粗提議不如影他的私人部位。費特與迪尼斯沒有預到般奴這樣反應，亦高呼叫對方冷靜。
Bruno 😭😭😭 pic.twitter.com/6y0PeHjvtD— r (fan account) (@LukeShawArmy) June 22, 2022
即使不在訓練，也要謹記自己是球員，般奴認為這是職業球員應有的態度。這條片段一出，隨即贏得不少「曼迷」的歡心，直接推舉般奴成為隊長外，亦指過往有太多如普巴及連格般的球員，曼聯需要更多做實事的球員。
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