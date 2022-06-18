足球轉會｜曼聯加碼報價有信心打動巴塞　西媒稱迪莊清空儲物櫃

英國傳媒報道，曼聯準備為法蘭基迪莊向巴塞隆拿提出第二次報價，開價會比上次高1000萬歐元，有信心說服巴塞放人。西班牙傳媒表示，雖然巴塞同意出售部分資產增加資金，但仍希望出售迪莊，騰空薪酬空間；甚至迪莊已經清空他在訓練基地的儲物櫃。



曼聯領隊坦赫格視法蘭基迪莊為頭號目標。（Getty Images）

英國《衛報》報道，曼聯有信心可以令巴塞降低心理價位，因為他們相信巴塞財政仍然困難，而且沒有其他球會對迪莊有興趣。曼聯上周開出總值7000萬歐元的轉會費（6000萬歐元基本守會費加1000萬歐元附加費），遭巴塞拒絕。曼聯準備再次出手，加碼1000萬歐元，提出7000萬歐元基本轉會費，再附加其他浮動條款的報價。

加維（圖）及柏迪等新一代的冒起，令迪莊變成巴塞的「雞肋」。（Getty Images）

巴塞日前宣布通過，出售部分子公司的股權以及電視轉播權收入，有望帶來近6億歐元的收入，舒緩財政困難，減輕壓力。然而，西班牙《阿斯報》稱，巴塞並未打消出售迪莊的念頭。從競技上，迪莊並非不可或缺，他未能完全融入巴塞的體系，而且中場有柏迪及加維等新一代上位。從財政上，迪莊是巴塞其中一位最高薪的球員，可以騰空薪酬空間羅致其他球員，滿足西甲的財政公平政策，而且有可觀的轉會費進帳。報道指，若果巴塞出售迪莊，他們會求購曼城的貝拿度施華。

巴塞隆拿財來自有方 通過兩項議案有望增加轉會彈藥

坦赫格落足嘴頭，說服迪莊不抗拒加盟曼聯。（Getty Images）

巴塞的心理價位是8500萬歐元基本轉會費，但曼聯認為巴塞會降價，因為市場上只有曼聯一間球會就迪莊正式提出報價。在疫情之下，甚少球會有能力付得起迪莊的轉會費及高人工。《阿斯報》表示迪莊愈來愈似會離開巴塞，他已經清空訓練基地的個人儲物櫃。25歲的荷蘭國腳迪莊本來不想轉投曼聯，但在恩師坦赫格的說服下，他現在已經不抗拒轉會。

曼聯羅致祖利安添巴碰壁。（Getty Images）

《衛報》還提及其他曼聯轉會情況，指阿積士後衛祖利安添巴（Jurrien Timber）不願意今夏離隊。添巴雖然獲得坦赫克的邀請，但為了確保球會正選位置，爭取踢世界盃，他不會離開阿積士。

雲高爾叫曼聯目標諗清楚先轉會 稱活華特下台或帶來新氣象

坦赫克視哈利馬古尼和華拉尼為中堅首選，會幫助兩人重拾狀態，而他亦很滿意域陀連迪路夫作為兩人的競爭對手。曼聯對後防增兵仍持開放態度，同時考慮任何對艾歷拜利、杜安薛比及菲爾鍾斯的報價。