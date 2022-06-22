轉會專題︱今夏自由身10大巨星 艾歷臣、巴利、普巴的下一站
今個夏天，不少球壇巨星回復約滿自由身。麥巴比峰迴路轉留隊過後，尚有一班大牌球員去向未定。英國廣播公司（BBC）選出十個家傳戶曉名字，看看他們動向及分析最有可能的下一站。
1. 加里夫巴利（Gareth Bale）
目前球會：皇家馬德里
傳聞球會：卡迪夫城、紐卡素、諾定咸森林、AC米蘭、熱刺、華盛頓聯隊
動向：32歲的巴利，經歷好長一段冷板凳日子，終於約滿皇馬。9年來在馬德里5奪歐聯、3次贏得西甲，原本已預備掛靴。威爾斯國家隊晉身2022世界盃決賽周，或許將他退休大計延期。他已明言，家庭因素和世界盃前維持狀態，是他決定下一站的兩大條件。如此一來，留在英倫的機會應該最大。
2. 普巴（Paul Pogba）
目前球會：曼聯
傳聞球會：祖雲達斯、皇家馬德里、巴黎聖日耳門、曼城
動向：2016年，普巴以打破當時世界紀錄的8900萬英鎊轉會費，重返母會曼聯。6年來他的表現不如預期，還屢次與皇馬眉來眼去，忠誠度備受質疑。他幫助法國贏得2018世界盃，在曼聯的表現飄忽，間中才施展靈光一閃的表現，反而經常成為後防負擔。
他在個人紀錄片中力數曼聯不是，直斥球會開出的30萬英鎊周薪新合約「不值一提」（nothing），示意想簽入他的球會必須付出高人工。目前沒有球隊能滿足他的要求，唯一正在斟介中的祖雲達斯，開出的人工盛傳為年薪800萬歐元，不及曼聯一半。
3. 艾歷臣（Christian Eriksen）
目前球會：賓福特
傳聞球會：賓福特、熱刺、曼聯
動向：心臟病發令艾歷臣的意甲生涯無疾而終，他在賓福特的半季得以重生，這支倫敦球會已向他開出長約。不過艾歷臣尚未決定留下來，彷彿仍在等待舊東家熱刺的合約。曼聯同樣已向他開出合約，惟消息指他希望留在倫敦發展，估計加盟機會不大。
4. 連格（Jesse Lingard）
目前球會：曼聯
傳聞球會：韋斯咸、紐卡素、熱刺、羅馬、AC米蘭
動向：2021年下半季外借韋斯咸十分成功，曼聯去年夏天拒絕將他賣予對方後，卻又長期將他放在後備席。終於等到約滿離隊，已經29歲的他選擇不少，人工索價20萬英鎊周薪令不少球會卻步，連紐卡素也嫌太高。今年是世界盃年，保證出場機會相信亦是他重要考慮。
5. 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）
目前球會：巴塞隆拿
傳聞球會：車路士、巴黎聖日耳門
動向：奧士文尼迪比利是巴塞三宗過億歐元失敗收購之一，2017年加盟至今，頻頻受傷患困擾，未能穩定發揮出高水平。車路士與PSG均有意收購，日前他表態稱：「我在巴塞很好」，球會仍希望盡最後努力游說他留隊。
6. 卡雲尼（Edinson Cavani）
目前球會：曼聯
傳聞球會：皇家馬德里、阿仙奴、馬德里體育會、祖雲達斯
卡雲尼在曼聯的兩年，有好的開始，首季攻入17球，可惜傷患影響隨後表現。他拼命三郎的落力演出，贏盡球迷掌聲。C朗加盟加上不停受傷影響下，令他上季交不出水準。已屆35歲仍是不少大球會心目中的頂級後備人選。
7. 費蘭甸奴（Fernandinho）
目前球會：曼城
傳聞球會：保地花高、法林明高、哥連泰斯、柏拉尼恩斯
動向：37歲的費蘭甸奴，協助曼城5年內4奪英超冠軍，在球會贏盡本土錦標之後，他已表明「告老還鄉」意願，獲多支巴西球會招手。
8. 蘇亞雷斯（Luis Suarez）
目前球會：馬德里體育會
傳聞球會：祖雲達斯、阿特蘭大、阿士東維拉、西維爾、國際邁阿密
動向：35歲的蘇亞雷斯是另一搶手老將，上季出場機會大減，各項比賽為馬體會攻入13球。阿士東維拉主帥謝拉特有意找這位利物浦前隊友加盟，一度接近加盟但鬧出意大利文考試「出貓」風波的祖雲達斯，也被指有意再出手。
9. 艾斯高（Isco）
目前球會：皇家馬德里
傳聞球會：西維爾、阿仙奴、熱刺、車路士、羅馬、AC米蘭
動向：曾經是轉會市場搶手貨的艾斯高，不經不覺已經30歲。近年由主力變後備，上陣機會大減，今夏離開效力9個年頭的皇馬，傳聞有興趣的球會遍佈西班牙、英格蘭和意大利。
失落西班牙國家隊2020歐國盃大軍之後，他應該會選擇一支穩獲上陣機會，助他重拾狀態的球隊。到羅馬與摩連奴再度合作，應該是個好選擇。
10. 迪馬利亞（Angel di Maria）
目前球會：巴黎聖日耳門
傳聞球會：祖雲達斯、巴塞隆拿
迪馬利亞終於離開效力7年的PSG，他為大巴黎上陣295次，攻入93球，5度贏得法甲冠軍和9奪本土盃賽冠軍。34歲的他，獲祖雲達斯和巴塞隆拿力爭，曾效力皇馬5載的他被指希望重返西班牙。