轉會專題︱今夏自由身10大巨星　艾歷臣、巴利、普巴的下一站

今個夏天，不少球壇巨星回復約滿自由身。麥巴比峰迴路轉留隊過後，尚有一班大牌球員去向未定。英國廣播公司（BBC）選出十個家傳戶曉名字，看看他們動向及分析最有可能的下一站。



1. 加里夫巴利（Gareth Bale）

加里夫巴利終於離開皇馬。（Getty Images）

目前球會：皇家馬德里

傳聞球會：卡迪夫城、紐卡素、諾定咸森林、AC米蘭、熱刺、華盛頓聯隊

動向：32歲的巴利，經歷好長一段冷板凳日子，終於約滿皇馬。9年來在馬德里5奪歐聯、3次贏得西甲，原本已預備掛靴。威爾斯國家隊晉身2022世界盃決賽周，或許將他退休大計延期。他已明言，家庭因素和世界盃前維持狀態，是他決定下一站的兩大條件。如此一來，留在英倫的機會應該最大。

2. 普巴（Paul Pogba）

普巴再次離開曼聯，還在個人紀錄片力數母會不是。（Getty Images）

目前球會：曼聯

傳聞球會：祖雲達斯、皇家馬德里、巴黎聖日耳門、曼城

動向：2016年，普巴以打破當時世界紀錄的8900萬英鎊轉會費，重返母會曼聯。6年來他的表現不如預期，還屢次與皇馬眉來眼去，忠誠度備受質疑。他幫助法國贏得2018世界盃，在曼聯的表現飄忽，間中才施展靈光一閃的表現，反而經常成為後防負擔。

他在個人紀錄片中力數曼聯不是，直斥球會開出的30萬英鎊周薪新合約「不值一提」（nothing），示意想簽入他的球會必須付出高人工。目前沒有球隊能滿足他的要求，唯一正在斟介中的祖雲達斯，開出的人工盛傳為年薪800萬歐元，不及曼聯一半。

3. 艾歷臣（Christian Eriksen）

艾歷臣仍未選定下一站。（Getty Images）

目前球會：賓福特

傳聞球會：賓福特、熱刺、曼聯

動向：心臟病發令艾歷臣的意甲生涯無疾而終，他在賓福特的半季得以重生，這支倫敦球會已向他開出長約。不過艾歷臣尚未決定留下來，彷彿仍在等待舊東家熱刺的合約。曼聯同樣已向他開出合約，惟消息指他希望留在倫敦發展，估計加盟機會不大。

4. 連格（Jesse Lingard）

連格離開曼聯後，下一站備受關注。（Getty Images）

目前球會：曼聯

傳聞球會：韋斯咸、紐卡素、熱刺、羅馬、AC米蘭

動向：2021年下半季外借韋斯咸十分成功，曼聯去年夏天拒絕將他賣予對方後，卻又長期將他放在後備席。終於等到約滿離隊，已經29歲的他選擇不少，人工索價20萬英鎊周薪令不少球會卻步，連紐卡素也嫌太高。今年是世界盃年，保證出場機會相信亦是他重要考慮。

5. 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）

迪比利是今夏另一搶手貨。（Getty Images）

目前球會：巴塞隆拿

傳聞球會：車路士、巴黎聖日耳門

動向：奧士文尼迪比利是巴塞三宗過億歐元失敗收購之一，2017年加盟至今，頻頻受傷患困擾，未能穩定發揮出高水平。車路士與PSG均有意收購，日前他表態稱：「我在巴塞很好」，球會仍希望盡最後努力游說他留隊。

6. 卡雲尼（Edinson Cavani）

老將卡雲尼離開曼聯後仍不乏選擇。（Getty Images）

目前球會：曼聯

傳聞球會：皇家馬德里、阿仙奴、馬德里體育會、祖雲達斯

卡雲尼在曼聯的兩年，有好的開始，首季攻入17球，可惜傷患影響隨後表現。他拼命三郎的落力演出，贏盡球迷掌聲。C朗加盟加上不停受傷影響下，令他上季交不出水準。已屆35歲仍是不少大球會心目中的頂級後備人選。

7. 費蘭甸奴（Fernandinho）

費蘭甸奴在曼城贏盡本土冠軍。（Getty Images）

目前球會：曼城

傳聞球會：保地花高、法林明高、哥連泰斯、柏拉尼恩斯

動向：37歲的費蘭甸奴，協助曼城5年內4奪英超冠軍，在球會贏盡本土錦標之後，他已表明「告老還鄉」意願，獲多支巴西球會招手。

8. 蘇亞雷斯（Luis Suarez）

蘇亞雷斯會否到維拉與謝拉特再次合作？（Getty Images）

目前球會：馬德里體育會

傳聞球會：祖雲達斯、阿特蘭大、阿士東維拉、西維爾、國際邁阿密

動向：35歲的蘇亞雷斯是另一搶手老將，上季出場機會大減，各項比賽為馬體會攻入13球。阿士東維拉主帥謝拉特有意找這位利物浦前隊友加盟，一度接近加盟但鬧出意大利文考試「出貓」風波的祖雲達斯，也被指有意再出手。

9. 艾斯高（Isco）

艾斯高如何選擇下一站？（Getty Images）

目前球會：皇家馬德里

傳聞球會：西維爾、阿仙奴、熱刺、車路士、羅馬、AC米蘭

動向：曾經是轉會市場搶手貨的艾斯高，不經不覺已經30歲。近年由主力變後備，上陣機會大減，今夏離開效力9個年頭的皇馬，傳聞有興趣的球會遍佈西班牙、英格蘭和意大利。

失落西班牙國家隊2020歐國盃大軍之後，他應該會選擇一支穩獲上陣機會，助他重拾狀態的球隊。到羅馬與摩連奴再度合作，應該是個好選擇。

10. 迪馬利亞（Angel di Maria）

迪馬利亞。（Getty Images）

目前球會：巴黎聖日耳門

傳聞球會：祖雲達斯、巴塞隆拿

迪馬利亞終於離開效力7年的PSG，他為大巴黎上陣295次，攻入93球，5度贏得法甲冠軍和9奪本土盃賽冠軍。34歲的他，獲祖雲達斯和巴塞隆拿力爭，曾效力皇馬5載的他被指希望重返西班牙。