英超｜車路士高層面目全非 顧問施治今月底後離職
撰文：顏銘輝
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車路士易手，高層「大地震」，技術及表現顧問施治將於今月底後離職。
車路士今日宣布這個消息，自2019年起擔任技術及表現顧問的施治說：「過去3年能夠在車路士擔任這個職位，實在是巨大的榮譽！現在球會有新班主，我覺得現在是時候離開。我很高興見到球會有了新班主，一切順利。我有信心球會未來在場內場外都可以取得成功。」施治與新班主Todd Boehly見面後，作出這個決定。
車路士易手，以Todd Boehly為首的財團入主球會，一眾前班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）時代的舊臣紛紛離隊，例如Bruce Buck卸任主席，轉為資深顧問。一直負責足球轉會事務的總監Marina Granovskaia，將會在今個轉會窗後正式離開。行政總裁Guy Laurence及門將主管Christophe Lollichon亦離開，如今連施治也下台。
現任球會主席兼暫代體育總監Todd Boehly說：「施治是車路士這個大家庭的重要成員。我們很理解他離開的決定，多謝他在顧問位置上的貢獻，為球會及社區的付出，祝他好運。」
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