英超轉會︱車路士新班主豪擲1.5億鎊增兵　史達寧迪比利兩個都要

車路士易主後，今夏在轉會市場仍未見動靜，不過隨着盧卡古外借回國際米蘭，前鋒線重組大計正式啟動。

近日他們與曼城翼鋒史達寧和約滿巴塞隆拿在即的奧士文尼迪比利扯上關係，正當坊間以為這是一個二揀一的選擇題，怎料藍軍傳來霸氣宣告：「我全部都要」，更指班主托德波里（Todd Boehly）會給予領隊杜慈1.5億英鎊擴軍。



車路士新班主托德波里（Todd Boehly）（Getty Images）

新班主親自上陣

車路士領隊杜慈認定史達寧和迪比利是前線完美選擇，由於前班主艾巴莫域治的左右手格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）近日已離隊，新班主托德波里（Todd Boehly）親自上陣，上星期到葡萄牙與著名足球經紀文迪斯（Jorge Mendes）會面。文迪斯不止長年是曼聯球星C朗拿度經理人，也手執歐洲轉會市場牛耳。

足球「轉會達人」、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，車路士洽購史達寧的轉會原由格諾芙斯基雅領導，如今這位「切爾西太后」已離隊，托德波里親身上陣，準備再次向曼城出價，藍軍亦正跟史達寧傾談個人條款。

車路士洽購迪比利。（Getty Images）

與前班主艾巴莫域治不同，托德波里不單取代「油王」年代的畢克（Bruce Buck）成為球會新主席，同時接過「西太后」的職務，處理球會轉會事宜。英國《每日郵報》報導，上周三他已跟車路士青年軍總監巴夫（Neil Bath）會面，詳細了解球會運作。

在新任足球總監上任前，托德波里將倚重領隊杜慈和教練團隊的意見。杜慈十分欣賞迪比利，他在多蒙特任教時，曾親自指導迪比利。這位法國翼鋒今夏與巴塞約滿，主帥沙維希望他留隊，惟巴塞在財困之下或難以留人。

市場傳出車路士對C朗有興趣，曼聯高調說明葡萄牙球王為非賣品下，藍軍應不會出價。至於史達寧方面，與曼城只餘下一年合約，藍月亮仍索價6000萬英鎊。史達寧不再是哥迪奧拿心目中的必然正選，為英格蘭國家隊前途着想，希望在未來兩星期內作出決定，力求盡快在新球會展開季前訓練。

杜慈同時希望得到史達寧。（Getty Images）

全力撬利物浦「神刁俠」過檔

托德波里跟利物浦班主約翰亨利一樣，對運用數據評估轉會推崇備至，消息指，他們力爭剛離開利物浦的「神刁俠」米高愛華士（Michael Edwards）加盟。愛華士離隊後，正在放一個離開足球的悠長假期，目前車路士、曼聯以至紐卡素等多家球會均希望將他帶到隊中。

Sky Sports引述消息人士指出，42歲的愛華士自從決定離開利物浦的消息去年11月傳開後，已獲包括皇家馬德里、巴黎聖日耳門在內的大球會接洽，而「西太后」格諾芙斯基雅離開車路士後，藍軍希望得到愛華士。同樣有意撬他過檔的曼聯，由於本身已有梅圖出任足球總監，在聘用愛華士一事上很大機會「有心無力」。愛華士去向謠言滿天飛，暫時未有消息說明他的選擇如何，曾經有指他有機會離開足球圈，在其他界別另覓發展。

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愛華士（左）與高普合力重建利物浦，去向備受關注。（Getty Images）

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